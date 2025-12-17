·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡ÙÌçÏÆÇþ¡¦Èø¾å¾¾Ìé¤Û¤«ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡¼çÂê²Î¤ÏÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¿·¶Ê
¡¡¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃ«¸ý¸çÏ¯´ÆÆÄ¤È¡¢¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤Û¤«¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¸¶²è¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¶áÆ£¾¡Ìé¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù¤¬¡¢ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë3·î13Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÉ²ÃÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°ìµó¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡ÙËÜÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï1912Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²è²È¤òÌ´¸«¤ë¾¯½÷¡¦¥Õ¥¸¥³¤È¡¢ÆåÅá¡Ê¤Ê¤®¤Ê¤¿¡Ë¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ì¥¨¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¶»¤ËÈë¤á¤ë¾¯½÷¡¦ÀéÄá¤¬¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥Õ¥¸¥³¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡£¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤«¤¬¤ß¤Î¸É¾ë¡Ù¤ÇÀ¼Í¥½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡½¤á¤°¤ê¡½¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¸¥³¤È¶¦¤ËÌ´¤òÄÉ¤¦ÀéÄáÌò¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Þ¥¤¥¹¥â¡¼¥ë¥é¥ó¥É¡Ù¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿Íòè½ºÚ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡½¤á¤°¤ê¡½¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¸¥³¤ÈÆ±¤¸¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤ËÊë¤é¤¹¥í¥·¥¢¿ÍÀÄÇ¯¡¦¥ë¥¹¥é¥óÌò¤Ë¤ÏÁá²µ½÷ÂÀ°ì¤¬·èÄê¡£¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥×¥í¥á¥¢¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤Ç¤ÎÀ¼Í¥·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢ËÜºî¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÄá¤ò¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¥Ð¥ì¥¨¶µ»Õ¥ª¥ë¥¬Ìò¤ÎÌçÏÆÇþ¡¢¥Õ¥¸¥³¤¬¥Ñ¥ê¤ØÅÏ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë½ÇÉã¡¦¼ãÎÓÃéÌò¤ÎÈø¾å¾¾Ìé¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥¨¥ó¥¾Ìò¤Î³ÑÅÄ¹¸¹¡ÊÅìµþ03¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥³¤ò¸«¼é¤ëÌðÅçÀµ°ìÌò¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡£
¡¡ÌçÏÆ¤Ï¡ÖÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¼Í¥¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿´î¤Ó¤È¡¢»ä¼«¿È¤â13Ç¯´Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤¬¥Ð¥ì¥¨¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢±¿Ì¿¤À¤È»×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ºç¸¶ÎÉ»Ò¡¢ÂçÄÍÌÀÉ×¡¢¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò¡¢Æ£¿¿½¨¡¢¶½ÄÅÏÂ¹¬¡¢¾®Ìî¸¾Ï¡¢Ì¾ÄÍ²Â¿¥¡¢ÅâÂô½á¡¢Â¼À¥Êâ¡¢Æâ»³Í¼¼Â¡¢´äºê¤Ò¤í¤·¡¢±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¡¢¹õÂô¤È¤â¤è¡¢ÌðÌîÈÞºÚ´î¡¢À¸Å·ÌÜ¿ÎÈþ¤é¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¼çÌòµé¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿À¼Í¥¤¿¤Á¤¬¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë½é¤á¤Æ¥Ð¥ì¥¨¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¸¥³¤Ï¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò³¨¤ËÉÁ¤¡¢ÀéÄá¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤ÆÌö¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢À®Ä¹¤·¤ÆÆ´¤ì¤ÎÃÏ¡¦¥Ñ¥ê¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢À×¼è¤ê¤À¤·¡¢¥Ð¥ì¥¨¤òÍÙ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤è¡×¤È¡¢ÆåÅá¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Ð¥ì¥¨¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ø¤¿¤á¤é¤¤¤ò¸«¤»¤ëÀéÄá¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÀéÄá¤ò¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤µ¤È¾Ð´é¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥¸¥³¡£²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ËÎå¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Õ¥¸¥³¤Ï¡Ö³¨¤À¤±¤¸¤ã¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¡¢ÀéÄá¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥ì¥¨¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÖÅìÍÎ¿Í¤Î»ä¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ò¸«¼é¤ë¥ë¥¹¥é¥ó¤Î¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢ºÆ¤ÓÌ´¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÊª¸ì¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ë¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÉ÷¤Ë¾è¤ë¡×¤¬·èÄê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ê¸«¿¿¸ã¡ÊBa.¡Ë¤È¾®ÎÓ°íÀÀ¡ÊGt.¡Ë¤¬¥Ð¥ì¥¨·Ð¸³¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤È¤Î±ï¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÄ¹²°À²»Ò¤Ï¡Ö¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£·ê¸«¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬º£À¸¤¤ë¸½Âå¤È¡¢¥Õ¥¸¥³¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë20À¤µª½éÆ¬¤Î¥Ñ¥ê¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿§ºÌË¤«¤Ê20À¤µª½éÆ¬¤Î¥Ñ¥ê¤Î³¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥³¤ÈÀéÄá¤¬Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ß½Ð¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
