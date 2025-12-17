プロフィギュアスケート選手の安藤美姫さん（37）がインスタグラムを更新し、驚きの近影を披露した。歌舞伎役者になりきった芸能人を当てるバラエティー番組『誰カブキ』（ABEMA TV）に出演した際に見せた、"歌舞伎メイク"がネット上で話題となっている。



【写真】「誰？」歌舞伎メイクで激変した安藤美姫さん

安藤さんは、「先日ABEMA TVの"誰カブキ"という番組に出演させていただきました」と報告し、歌舞伎メイク、衣装をばっちり決めた写真を複数枚アップした。白塗りの顔に青と黒のくまどりを描いた姿は、安藤さんとは思えない歌舞伎役者ぶりで、ネット上では驚きの声があがっていた。また、番組企画について「カブキの格好をさせていただき六本木をジョギングするという何とも言えない経験でした笑」と笑い混じりにコメントしていた。



さらに、安藤さんは「第一回目に出演させていただき第二回目に出演された浜口京子さんとパシャリ」「ゲストで共演させていただいたなるちゃんとも」として、色違いの歌舞伎姿に扮した女子レスリング選手の浜口京子さん、元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美さんとのツーショットも公開しており、特殊メイクでの番組出演を楽しんでいる様子も見せていた。



SNSでは、「全然誰か分かりませんでしたw でもやっぱり綺麗」「これ安藤美姫さん？全然わからないや」「もはや『誰』でもいいかも…」などのコメントがあった。