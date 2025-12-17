鈴木凌が、デビューシングル「Wish」を本日12月17日にリリース。また、本日21時にはMVが公開され、直前の20時30分よりYouTube Liveにてリリース記念の生配信も行われる。

本楽曲は、“夢を叶える物語の主人公は、自分自身だ。”というメッセージを核に、迷いや不安さえも抱きしめながら、自分を信じ、君（ファン）と共に未来を切り拓いていく姿をエモーショナルかつパワフルに表現した一曲。作詞作曲は渡辺拓也が担当している。

なお鈴木は、12月22日にZepp Haneda(TOKYO)にて自身の誕生日とクリスマスを兼ねたイベント『Ryo Suzuki Birthday & X’mas 2025～Twice the Magic～』を開催する。

・鈴木凌 コメント

いよいよ配信リリースがスタートする「Wish」本当に楽しみですね！！

この曲は、どんな時どんなタイミングに出会っても人の背中を力強く、時には優しく押してくれる曲です。僕のように挑戦する人への応援ソングでもあるし、普段日常で頑張りたい時、頑張れない時にぜひ聴いてみてください

この曲の最後には必ずキミの心動かしています。約束します！

生きていれば、どんな事にも困難や壁が立ちはだかるものだとおもいます。

ただ、どんな人にもどんなタイミングでも、人にはそれぞれの困難に立ち向かう内に秘めた強さや希望がある、そんな内に秘めた希望を音楽に乗せて歌詞にしてストレートに届けている一曲。僕は1人じゃない、僕がいてキミがいます。そして支えてくれるたくさんの仲間がいます。後悔はしません僕が決めたんです。壁をぶち壊して走り続けて必ず夢を掴みます！！

自分の人生この曲に出会えたこと、そして最初のデビュー曲であること、何よりこの曲を僕、鈴木凌が歌っていること、本当に幸せです。魂で歌ってます。ぜひ生のライブで聴きに来てください！

・渡辺拓也 コメント

「Wish」がついに発売ですね。タイプロを観ていた自分としては「鈴木凌」は僕の中ではすでにスターで「推し」メンバーでした。今回楽曲のオファーを頂いた時「え、あの鈴木凌くんの楽曲オファー？」とびっくりしたと同時にとても嬉しく思いました。

凌君の歌声は鼻の奥やその周辺の頭蓋骨をうまく共鳴させ響かせるような、独特な声質、歌声がとても魅力的です。言葉にすれば「SWEET」な歌声。甘く、華やかで、唯一無二な歌声です。

今回「Wish」では甘く華やかな歌声に、強い意志と輝く未来を乗せました。ファンの皆様と走り出す輝かしいスタートの曲です。

希望に満ちた凌君の未来に、僕自身とてもワクワクしております。皆様も一緒にワクワクし続けましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）