¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÀ¯°¼(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè(36)¤ÎàÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈþÎè¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢¤¢¤ê¤µ¤È¤ª½Ë¤¤¡¡10Âå¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ãæ¿È¤ÏËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤Ê¤Î¤ËÈþ¤·¤µ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¤¤¤¯ÈþÎè¤µ¤ó¡¢º£Ç¯¤â¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£¤¢¤ê¤µ(37)¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÍÃ«¤ò½Ë¤¦3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ê¤µ¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Î¤ªÅÚ»º¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤µ¤Ã¤½¤¯Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Ã«ÉôÀ¿(41)¤¬É×¤Îº´Æ£¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤ªÅÚ»º¤Î¥Á¥ç¥³¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê30Âå¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Îº¢»¨»ï¤ÇÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿»°½÷¿À¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤À¤¤¤Ã¤Ã¤¹¤¤Ê3¿Í¤òSeventeen»þÂå¤«¤éº£¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¡¢¸µSeventeen¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸µnon-no¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¡¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¹¤¯ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇÌÜ»°»ÐËå¡ª¡ª¡×¡ÖÄ¹Ã«Éô¥Á¥ç¥³¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶ÍÃ«¡¢ÂçÀ¯¡¢º´Æ£¤Î3¿Í¤Ï2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSeventeen¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ç¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÍÃ«¤Ï18Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î»°±ºæÆÊ¿(37)¤È·ëº§¡¢ÂçÀ¯¤Ï21Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE OK ROCK¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Toru(37)¤È¤Î·ëº§¡¢º´Æ£¤ÏÄ¹Ã«Éô¤È16Ç¯¤Ë·ëº§¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£