「武南のメッシがフロンターレへ」川崎がJ屈指のドリブラーを完全移籍で獲得！ 28歳レフティの加入に「大きすぎる補強！」「来シーズンは優勝確定」の声
川崎フロンターレは12月17日、アビスパ福岡MF紺野和也の完全移籍加入を発表した。
28歳のレフティは、強豪校の武南高を経て、法政大を卒業後の2020年にFC東京に加入。23年からは福岡でプレーし、25シーズンはJ１で36試合に出場し、３ゴールをマークしていた。
今回の移籍にあたり、紺野は川崎の公式サイトで以下のとおりコメントした。
「アビスパ福岡から来ました紺野和也です！ 日々の練習からいろいろなものを吸収して、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります！」
また、３シーズンを過ごした福岡を通じては「３年間ありがとうございました！」と発信し、次のように続けた。
「今年は思い描いていたようなシーズンにはできませんでしたが、３年間アビスパ福岡でプレーできて幸せでした。みなさんと１つ目の星をユニフォームにつけることができた事を誇りに思います。次は相手になりますが、スタジアムで会える事を楽しみにまた頑張っていきたいと思います！ この３年間で福岡が大好きになりました。本当にありがとうございました！」
川崎の公式Xでも紺野の加入が発表されると、SNS上では「ようこそ川崎へ！」「キター！！！」「大きすぎる補強！」「川崎のメッシになりますね」「武南のメッシがフロンターレへ」「まじできた！」「来シーズンは優勝確定やな」などの声が寄せられた。
J屈指のドリブラーは、川崎でどんな活躍を見せるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
