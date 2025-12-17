静岡県富士市のメンズエステ店で14歳の女子中学生を違法に働かせた疑いなどで、風俗店経営の男が12月17日に再逮捕されました。

不同意わいせつと風営法違反（年少者使用）の疑いで再逮捕されたのは、富士市水戸島元町の風俗店経営の男（35）です。警察の調べによりますと、男は9月上旬、富士市水戸島元町のメンズエステ店で、静岡県内に住む14歳の女子中学生にわいせつな行為をしたうえ、店舗で接客させた疑いが持たれています。

この店はホームページやSNSで従業員を募集していて、女子中学生は自ら応募、面接の際に男は「実技指導」と称してわいせつ行為に及んだものとみられています。

店に採用された女子中学生は、店を訪れた不特定の男性客に対しマッサージや性器に触れる性的なサービスをさせられていたということです。

男は11月に、風営法違反（禁止地区内営業）で逮捕されていて、警察が証拠品を押収した際、従業員の経歴を入手、女子中学生を働かせていたことが発覚したということです。

警察は、捜査に支障があるとして男が容疑を認めているかどうか、明らかにしていません。

警察は、余罪も視野に事件の詳細を調べています。