チュートリアルの徳井義実（50）は17日、大阪市内で来年1月7日にスタートするテレビ大阪のドラマ「令和に官能小説作ってます」（水曜深夜0・00）の取材会に登場。「自分にピッタリの役やなと思いました」と報道陣を笑わせ「下ネタドラマでなく、エロスがテーマの文学です」とPRした。

出版社の“官能小説”を担当する編集部が舞台。徳井は「官能小説編集部」の編集長・玉川丈治役。新入社員・大泉ましろ役の桃月なしこ（30）とW主演となる。

SNSで映像が氾濫する令和の時代に、あえて活字で「エロス」を追求して勝負する官能小説。編集部では卑猥なワードが大声で飛び交うそうだが「耳を塞ぎたくなるような表現はありません。子どもも見られる。1つの作品を作る熱い編集部の物語です」と徳井は説明した。

かつて吉本興業所属の“エロ三羽烏”の1人と呼ばれた徳井。50歳になって「体力的な性欲は衰えた」と言うが、「味わい深い情緒の部分の叙情的なエロスは深まってきた」と明かした。

「本を読まない」という徳井だが、中学生の多感な時期にエロ雑誌のミニ官能小説を読んで「活字でも興奮できるタイプなんだな」と気づいたという。中でも一番心に残っているのが「こ、これが女性の…」という言葉。「今でも覚えてます」と笑う。さらに官能小説を書いてみないかというオファーが「ちょうちょくある」そうで「ちょっとエロい小説を書いてみたい気はします」と今回の編集長役で、作家としてデビューする気持ちに火が付くかもしれない。

「このご時世だからこそ、エロスをもう1回見直してほしい。何でもかんでも排除というのは。エロスは人間の生命の誕生。単なる下品な“下（しも）”と崇高なエロスは別だと、このご時世に投げかけたい」とチャレンジ精神たっぷりだ。