【簡単フライドチキン】お得な鶏むね＆コーンフレークで、クリスマスメニューが完成♪

クリスマスや忘年会など、集まりの多い今の季節。家計にやさしい鶏むね肉も、コーンフレークをまとわせればパーティ級の一皿に。パリッ、ザクッと軽やかなころもに、とうもろこしの香ばしさがふわり。気負わず作れて、みんなに喜ばれること請け合いです！

『コーンフレークフライドチキン』のレシピ

材料（2〜3人分）

鶏胸肉……1枚（約300g）

〈A〉

卵……1個

にんにくのすりおろし……小さじ1/4

小麦粉……大さじ2

牛乳……大さじ1

塩……小さじ1/2

粗びき黒こしょう……小さじ1/2

コーンフレーク（甘さ控えめのもの）……50g

揚げ油……適宜

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

鶏肉は皮を除き、長さ8cm、幅2cm、厚さ1cmの棒状に切る。ポリ袋に鶏肉、〈A〉を入れてもみ込み、30分ほど冷蔵庫に置いてなじませる。

（2）コーンフレークをつけ、揚げる

別のポリ袋にコーンフレークを入れ、手でもんで細かくする。バットに入れ、（1）の鶏肉を加えてコーンフレークをしっかりとまぶす。揚げ油を中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、鶏肉を入れる（一度に入りきらなければ2回に分ける）。きつね色になるまで返しながら2〜3分揚げる。

POINT

コーンフレークは無糖のものが見つからなくても大丈夫。甘さ控えめのものなら、少しの甘みも味のアクセントになります。

小気味よい食感のフライドチキンに、伸びる手がとまらな〜い！ できたてをお皿に盛って、楽しい時間をお過ごしください♪

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 教えてくれたのは… 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年12月17日号より）