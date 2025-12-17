ÃæÅç¤ß¤æ¤ 21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎMV½¸¤È¡ØSingles 2000¡Ù¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤¬ËÜÆüÆ±»þÈ¯Çä¡ª ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ª
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤¬21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë½¸¤È2000Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾È×¥·¥ó¥°¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤òËÜÆüÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤ËºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¦
11·î30Æü¤ËÄÌ»»49ËçÌÜ¡¢¼«¿È½é¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÊDL¤Î¤ß¡Ë¡Ö°ì¼ù¡×¡Ê¤¤¤Á¤¸¤å¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÅç¤ß¤æ¤¡£ËÜÆü¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎMV½¸¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¤È¡¢2000Ç¯Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSingles 2000¡Ù¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤¬Æ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¤É¤³¤«¤ÇÄ°¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎÌ¾¶Ê¤ËºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î¾ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼Æ°²è¤â¸ø³«Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡MV½¸¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎMV½¸Âè3ÃÆ¤Ï¡¢2007¡Á2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê7ºîÉÊ¤ÎMV¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤ÊÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥ê¥¹¤È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¹©¾ì¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¿´²»¡Ê¤·¤ó¤ª¤ó¡Ë¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØPICU¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¶æ¡Ê¤È¤â¡Ë¤Ë¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç²Î¾§¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡ÖÇþ¤Î±´¡×¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþÁ´ÎÏ¾¯½÷¡Ù¼çÂê²Î¡Ö²¸ÃÎ¤é¤º¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆî¶ËÂçÎ¦¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¹ÓÌî¤è¤ê¡×¡Ê2011Ç¯¡Ë¡¢±Ç²èÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¡Ø¥¼¥í¤Î¾ÇÅÀ¡Ù¼çÂê²Î¡Ö°¦¤À¤±¤ò»Ä¤»¡×¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆMBSŽ¥TBS·Ï¡ØÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡È¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡É¡Ù¼çÂê²Î¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¡Ê2007Ç¯¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Îï£¡¹¤¿¤ëÌ¾¶Ê¤ò²§Ä¹ Íµ¡¢´Ø ÏÂÎ¼¡¢²¬ÅÄËûÎ¤¤Î3¿Í¤Î±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ½¸¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¤ÎMV¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡Ö¶ä¤ÎÎ¶¤ÎÇØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡¢¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤¬¥Õ¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥·¥µㇺ¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¡ÖÊé¾ð¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶¿¡Ù¼çÂê²Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ì¾È×¤¬¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡õ¹â²»¼ÁCD¤ÇÁÉ¤ë
1994¡Á2000Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¡¢¤½¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶ÊÁ´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØSingles 2000¡Ù¤¬¡¢LA¤ÎÌ¾¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Þ¡¼¥«¥Ã¥»¥ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û¡Ù¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¡Ö¶õ¤È·¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¡ÖÎ¹¿Í¤Î¤¦¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡ÖÌ¿¤ÎÊÌÌ¾¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡×¡Ö»å¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÂª¤¨¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
2002Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾È×Ãæ¤ÎÌ¾È×¡£º£²ó¤ÎLA¤Îµð¾¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²ÎÀ¼¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ¡Èù¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊË¤«¤Ê²»Áü¤Ø¤È¾º²Ú¡£¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òBlu-spec CD2¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥Þ¥¹¥¿¡¼²»¸»¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Á´14¶Ê¤Î²»¸»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë1Ëç¡£»þÂå¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¿´¤«¤é´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡Ö¥¿¥ï¥é¥Ö¡ª¡×¤ËÃæÅç¤ß¤æ¤¤¬·èÄê¡ª
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯ÎÏ¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥¿¥ï¥é¥Ö¡ª¡×¤ËÃæÅç¤ß¤æ¤¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î£Í£Ö½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÀ©ºî¡£Á´¹ñ¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¤È¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û¡Ù¤òÂç¤¤¯Å¸³«¡£ÃêÁª¤Ç¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
MV½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö²¸ÃÎ¤é¤º¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÃæÅç¤ß¤æ¤¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥®¥¿¡¼¤ä¡¢MV½¸¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡£¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´ë²è¤ä¿·½ÉÅ¹¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ»Üºö¡¢¤½¤·¤ÆµìÉè¥Õ¥§¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ö¥¿¥ï¥é¥Ö¡ª¡×¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1602 https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1602
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
»ÅÍÍ¡§Blu-ray¡¢DVD
Á´7±ÇÁü ¡Ü ÆÃÅµ±ÇÁü3
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊBlu-ray/ÀÇ¹þ¡Ë¡¢4,950±ß¡ÊDVD/ÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
»ÅÍÍ¡§Blu-spec CD2
Á´14¶Ê
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦À¥Èø°ì»°¤È²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë¤ò³«ºÅ¡£ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î¿·Éè2ºîÉÊ¡Ê±ÇÁüºîÉÊ¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¡¢CD¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡õBlu-spec CD2¡Û¡Ù¡Ë¤È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖJ-POP LEGEND CAFE¡×¤¬½ñÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¡ÖJ-POP LEGEND CAFE¡×ARTIST selection Vol.1 ÃæÅç¤ß¤æ¤¡Ù¡Ê2025Ç¯12·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
ÃæÅç¤ß¤æ¤´ØÏ¢¾¦ÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦À¥Èø°ì»°¤È²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤Ë¤è¤ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)
³«ºÅ»þ´Ö¡§19¡§30¥¹¥¿¡¼¥È/½¸¹ç»þ´Ö19¡§15
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½É9F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1601 https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1601
¢¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û¡Ù&¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òInstagram¤Ë¤ÆÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Î¤³¤ó¤Ê²Î»ì¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤Î¶Ê¤ÇÅö»þ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤´¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÉã¤¬¤è¤¯¼Ö¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÊì¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Î½½È¬ÈÖ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤´²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡×¤¢¤ë¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î³Ú¶Ê¤ò¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1609 https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1609
