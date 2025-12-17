日本時間午後４時に１１月の英消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比３．５％上昇、コアの大方の予想が前年比３．４％上昇となっており、総合の前年比の伸びが前月の３．６％上昇から鈍化する一方、コアの前年比の伸びが前月の３．４％上昇から変わらないとみられている。２日に英小売協会（ＢＲＣ）から１１月の英小売店頭価格指数が発表されており、前年比の伸びは予想を下回っていた。１１月の英消費者物価指数も同様の結果になるようであれば、英中銀（ＢＯＥ）の今週の追加利下げ観測が一段と強まり、ポンドが売られる可能性がある。



また、日本時間午後６時には１２月の独ｉｆｏ景況感指数も発表される。大方の予想は８８．２となっており、前月の８８．１を上回り、２カ月ぶりに上昇すると見込まれている。



さらに、このあとの海外市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）関係者が発言することになっている。日本時間午後１０時１５分にウォラー米ＦＲＢ理事が講演、同午後１１時５分にウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が挨拶、同１８日午前２時半にボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に出席する。



MINKABU PRESS

外部サイト