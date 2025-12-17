東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【米国】
グールズビー・シカゴ連銀総裁
インフレが2%程度まで下がれば、金利は来年さらに下がるはずだ
さらなるデータを待つことを優先したため12月は利下げに反対した
【その他】
トランプ米大統領
ベネズエラを出入りする全ての制裁対象の石油タンカーの完全封鎖を命じる
かつて見たこともない衝撃が降りかかる、我々から奪った資産を返還するまで
【豪州】
ワイン醸造最大手トレジャリーワイン
最大市場である米国と中国での需要減速を警告
中国「禁酒令」や若者のアルコール離れ、今後2年間でワイン出荷を約40万ケース削減
対米国（カリフォルニア除く）出荷も今後2年間で30万ケース削減する
【中国】
中国画像処理半導体（GPU）メーカー「METAX」が上海市場に上場
IPO価格（104.66元）比569%上昇、700元で取引を開始
