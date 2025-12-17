東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米国】

グールズビー・シカゴ連銀総裁

インフレが2%程度まで下がれば、金利は来年さらに下がるはずだ

さらなるデータを待つことを優先したため12月は利下げに反対した



【その他】

トランプ米大統領

ベネズエラを出入りする全ての制裁対象の石油タンカーの完全封鎖を命じる

かつて見たこともない衝撃が降りかかる、我々から奪った資産を返還するまで



【豪州】

ワイン醸造最大手トレジャリーワイン

最大市場である米国と中国での需要減速を警告

中国「禁酒令」や若者のアルコール離れ、今後2年間でワイン出荷を約40万ケース削減

対米国（カリフォルニア除く）出荷も今後2年間で30万ケース削減する



【中国】

中国画像処理半導体（GPU）メーカー「METAX」が上海市場に上場

IPO価格（104.66元）比569%上昇、700元で取引を開始

