劇場版キービジュアル(C)亀山陽平／タイタン工業

ショートアニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」を劇場用に再構成し、新シーンを追加した映画「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」が、2026年2月6日より公開される。あわせて劇場版キービジュアルと予告編が解禁された。

映画「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」予告編

2年かけて亀山陽平監督がほぼ一人で作り上げ、公式YouTubeチャンネルの総再生回数が1.5億回を突破したアニメ『ミルキー☆サブウェイ』が、劇場用に再構成しつつ新シーンを加えることでさらにパワーアップ。

新キャラクター「アサミ巡査」(小野賢章)(C)亀山陽平／タイタン工業

劇場版から初登場となる新キャラクターとして、リョーコの後輩にあたる若手警察官・アサミ巡査が登場し、声を小野賢章が担当する。また、銀京府警察署長のハガ役としてロバート・ウォーターマンの出演も発表された。

解禁されたキービジュアルには、銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハル(CV.寺澤百花)とサイボーグのマキナ(CV.永瀬アンナ)をはじめ、アカネ(CV.金元寿子)とカナタ(CV.小市眞琴)、カート(CV.内山昂輝)とマックス(CV.山谷祥生)らが描かれている。警察官リョーコ(CV.小松未可子)の隣には、アサミ巡査の姿も確認できる。

(C)亀山陽平／タイタン工業

予告編はアサミ巡査とリョーコの新規シーンから始まり、奉仕活動として列車の清掃を行っていたところ、惑星間走行列車“ミルキー☆サブウェイ”が暴走し、宇宙空間へ飛び出す展開が描かれる。主題歌はキャンディーズ「銀河系まで飛んで行け！」。

スタッフは、原作・監督・脚本・キャラクターデザイン・音響監督・制作を亀山陽平が担当。企画制作はシンエイ動画、製作はタイタン工業、配給はバンダイナムコフィルムワークス。キャストには寺澤百花、永瀬アンナ、小松未可子、金元寿子、小市眞琴、内山昂輝、山谷祥生、藤原由林が名を連ねる。

(C)亀山陽平／タイタン工業

なお、テレビシリーズ全12話を収録したBlu-ray＆DVDが2026年3月25日に発売予定。Blu-ray(特装限定版)には第1～12話のコンテ集が封入され、映像特典としてPV・CM集などが収録される。