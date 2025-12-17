ロッテの契約更改交渉が16日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、小島和哉投手は1500万円減の年俸1億4500万円（金額は推定）でサインした。

3年連続で開幕投手を務め、5年連続で規定投球回をクリアしたものの、8勝10敗と負け越し。チームも最下位に終わった。左腕は「自分の数字はもちろん悔しかったです。それ以上にチームの順位はもっと悔しい思いですし、何より、その順位でも最後までホームでもビジターでもたくさんのファンの方が応援に来てくださって、その声援を感じながら投げるのがうれしかったけど、申し訳なさ、歯がゆさがあった」と振り返り、「もっとヒリヒリするような試合を見せられたらなと強く持っている。来年必ず見返したいなと思います」と来季に目を向けた。

来年1月には前ソフトバンクの和田毅氏が主宰した「和田塾」を、阪神・大竹とともに引き継ぐ形で長崎での自主トレを計画している。「自主トレに来た選手全員がキャリアハイの数字を残すために、全員でレベルアップして、お互いに妥協なく、自分にも厳しくやっていこうと思っている。和田さんの姿勢を見てきたので、そういう気持ちの部分をつなげていけたら」と話した。