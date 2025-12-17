²¬ÅÄ¾À¸¡¢ÎÞÁ£·è²õ¤Î´¶¾ðÇúÈ¯¡Ä¡ÈË´¤ºÊ¡É¤«¤é¤Î¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤Ç¤Ï¤¬¤ì¤¿¡ÈÎäÀÅÄÀÃå²¾ÌÌ¡É¤Ë¡Ö±éµ»¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¡×¡ã¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ä
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¶â¤â²ÈÂ²¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤É¤óÄì¤ÎÃË¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£
Âè1ÏÃ¡¢ÀäË¾¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡ÈE¥«¥×¥»¥ë¡É¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÆæ¤Î½÷À¡¦»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È¡È²¾½é¤á¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿¡£
12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿»Íµ¨¤¬¡¢Ãû¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿Ãû¤À¤¬¡¢»Íµ¨¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¿¡×¡Ö±éµ»¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃû¡õ»Íµ¨¡¢ÀÚ¤Ê¤¤°®¼ê¥·¡¼¥ó
¢¡¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£Àè¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡×
ËÜÍè¡¢Ì¤Íè¤Î»Íµ¨¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ê¸¿Í¤³¤ÈÃû¡Ê²¬ÅÄ¡¦ÆóÌò¡Ë¡£
Èà¤Ï»Íµ¨¤¬»à¤ÌÌ¤Íè¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2055Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¸½ºß¤Ë²ðÆþ¤·¡¢Â¾¼Ô¤Ëµ¾À·¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤ºÎò»Ë¤Î²þ¤¶¤ó¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤ÌÌ¤Íè¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÃû¤ÎÌÜÅª¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»Íµ¨¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤áÊ¸ÂÀ¤ÈÊ¸¿Í¡¢Î¾Êý¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ª¤¦¤È·è°Õ¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÊ¸ÂÀ¤ÈÃû¤¬ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë»Íµ¨¤¬¸½¤ì¤¿¡£
»Íµ¨¤ÏÊ¸ÂÀ¤ò¼«¤é¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¡¢Ãû¤Ï¹²¤Æ¤ÆÈà½÷¤ò»ß¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È»Íµ¨¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡¡¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÊÊ¸ÂÀ¡Ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»à¤Ì1000Ëü¿Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡¡Ã¯¤¬·è¤á¤ë¤Î¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¬·è¤á¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÃû¤òÌä¤¤µÍ¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»Íµ¨¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¡©¡¡»ä¤Ï¤¤¤ë¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤ë¡©¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢Ãû¤ÏÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡Ä¡£»Íµ¨¤¬ÁÔÀä¤Ê»à¤ò¿ë¤²¤¿¤È¤¤Îµ²±¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿Ãû¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¡ÄËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤Î20Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¼å¡¹¤·¤¯ÅÇ¤½Ð¤·¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
´¶¾ð¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¤¿Ãû¤Ï¡¢¤¤¤äÊ¸¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆËÍ¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¤¤¤Þ¤À¤Ë¡×¤È¿Ì¤¨¤¿À¼¤Ç¹ð¤²¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿»Íµ¨¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£Àè¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤¿¡£
»Íµ¨¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃû¤Ï´é¤ò¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤ËÏÄ¤Þ¤»ÎÞ¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÃû¤Ë»Íµ¨¤Ï¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£Ãû¤â¤Þ¤¿¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤¬¡¢Î©ÂÎ±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢£²¿Í¤Î¼ê¤Ï¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡½¡½¡£
Ãû¤¬¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃû¤µ¤óÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤ó¤É¤¹¤®¡×¡ÖÃû¤ÎÊ¸¿Í¤ÎÉôÊ¬¤¬½Ð¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÍ¶¤ï¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£