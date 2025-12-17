「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後２時現在で、ＮＳグループ<471A.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



１６日に東証プライム市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄。家賃債務保証最大手で、連結子会社の日本セーフティーが、単一セグメントで家賃債務保証事業を展開しており、滞納報告型のサービスである家賃債務保証サービスと集金代行サービスを実施している。



上場初日の１６日は、公開価格と同じ１４８０円ウリ気配でスタートしたのち、午前９時９分に公開価格を７４円（５．０％）下回る１４０６円で初値をつけた。その後も弱含みの展開が続き、１２７４円の安値で初日の取引を終えた。こうした初日の動きの弱さが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS