サイプレス・ホールディングス<428A.T>は商い増加傾向で上値追いを鮮明としている。同社は海鮮和食店「築地食堂源ちゃん」を主力とする飲食店運営企業。１０月に東証スタンダード市場に新規上場した。上場後程なくして通期好決算と株主優待制度の導入方針を発表し、株価を急動意させた経緯がある。



その後、直近１５日に株主優待の具体的な内容を発表。毎年２月末・８月末を基準日として年２回、保有株式数に応じて電子優待券を贈呈する。保有株式数の条件は「１００株以上」から「１万８１００株以上」まで段階的に区分し、最小の１００株以上では１０００円分、最大の１万８１００株以上では２０万円分を贈呈するという。この発表が刺激材料となり、足もと株価は上げ足を速めている。



出所：MINKABU PRESS