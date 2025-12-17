キャンペーン：DJI製品がAmazonで「今年最後の」セールに 「Osmo Pocket 3」が20%OFFなど
DJI JAPAN株式会社は、12月17日（水）よりAmazonで割引セールを開始した。クリスマスから年末年始にかけての「今年最後のセール」とのこと。セール対象はアクションカメラ、ジンバル、ポータブル電源、ドローンなど。
現行モデルのセール対象は、「Osmo Pocket 3」（20%OFF）、「Osmo 360 スタンダードコンボ」（25%OFF）、「Power 2000」（30%OFF）など。割引率の高さでは、2世代前のモデルになるが、「Osmo Action 4 スタンダードコンボ」の32%OFFが目を引く。
製品によってセール期間が異なる点に注意。
セール期間
2025年12月17日（水）～2026年1月6日（火）
※一部製品は1月7日（水）以降もセールを継続
Osmo 360 スタンダードコンボ セール期間：12月17日（水）～12月30日（火） 割引率：26%OFF
Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：10%OFF
Osmo Action 4 スタンダードコンボ セール期間：12月17日（水）～2026年1月3日（土） 割引率：32%OFF
Osmo Pocket 3 セール期間：12月17日（水）～ 割引率：20%OFF
Osmo Mobile 7P セール期間：12月17日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：13%OFF
Osmo Mobile 7 セール期間：12月17日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：15%OFF
Power 1000 V2 セール期間：12月26日（金）～2026年1月7日（水） 割引率：29%OFF
Power 2000 セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：29%OFF
DJI Flip（DJI RC 2付属） セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：20%OFF
DJI Neo セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：15%OFF
DJI Mini 4K セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：20%OFF
DJI Mini 3 セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：15%OFF
DJI Avata 2 セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：15%OFF
DJI Mic Mini（2TX+1RX+充電ケース） セール期間：12月17日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：21%OFF
DJI Mic 2（2TX+1RX+充電ケース) セール期間：12月17日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：20%OFF