DJI JAPAN株式会社は、12月17日（水）よりAmazonで割引セールを開始した。クリスマスから年末年始にかけての「今年最後のセール」とのこと。セール対象はアクションカメラ、ジンバル、ポータブル電源、ドローンなど。

現行モデルのセール対象は、「Osmo Pocket 3」（20%OFF）、「Osmo 360 スタンダードコンボ」（25%OFF）、「Power 2000」（30%OFF）など。割引率の高さでは、2世代前のモデルになるが、「Osmo Action 4 スタンダードコンボ」の32%OFFが目を引く。

製品によってセール期間が異なる点に注意。

セール期間

2025年12月17日（水）～2026年1月6日（火）
※一部製品は1月7日（水）以降もセールを継続

Osmo 360 スタンダードコンボ

セール期間：12月17日（水）～12月30日（火） 割引率：26%OFF

Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ

セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：10%OFF

Osmo Action 4 スタンダードコンボ

セール期間：12月17日（水）～2026年1月3日（土） 割引率：32%OFF

Osmo Pocket 3

セール期間：12月17日（水）～ 割引率：20%OFF

Osmo Mobile 7P

セール期間：12月17日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：13%OFF

Osmo Mobile 7

セール期間：12月17日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：15%OFF

Power 1000 V2

セール期間：12月26日（金）～2026年1月7日（水） 割引率：29%OFF

Power 2000

セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：29%OFF

DJI Flip（DJI RC 2付属）

セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：20%OFF

DJI Neo

セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：15%OFF

DJI Mini 4K

セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：20%OFF

DJI Mini 3

セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：15%OFF

DJI Avata 2

セール期間：12月24日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：15%OFF

DJI Mic Mini（2TX+1RX+充電ケース）

セール期間：12月17日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：21%OFF

DJI Mic 2（2TX+1RX+充電ケース)

セール期間：12月17日（水）～2026年1月6日（火） 割引率：20%OFF