BE:FIRSTの公式Xにて、JUNONがVALENTINO GARAVANI（ヴァレンティノ ガラヴァーニ）の2026年クルーズコレクションを纏ったビジュアルが公開された。

■BE:FIRST・JUNON×ヴァレンティノ ガラヴァーニの最新ビジュアル公開

これは12月15日発売の雑誌『BRUTUS』の掲載カット。JUNONは白と黒のボーダーのタートルニットに、大きなリボンタイがポイントとなったストライプシャツをデニムパンツにイン、ツイードジャケットを羽織った姿でゆったりとソファに座っている。存在感のあるイヤーカフを耳につけたJUNONは、考え事をしているように一点を見つめた。

また、『BRUTUS』の公式Xでは、ダブルブレストのフェルトコートから赤と黒のボーダーのタートルニットをのぞかせ、チェック柄のフレアパンツに、ロックな雰囲気が漂うダービーシューズを合わせたJUNONの全身ショットが公開されている。

SNSでは、「気品あふれる王子様」「どこぞの国の王子様かな？」「麗しの貴公子」「ハイブラが似合う男。」「さすがにかっこよすぎる」「美しく気品ある佇まい」「貴族の貴公子の肖像画みたい」「恐ろしいほどイケメン」「お人形さんみたいやないのおぅ」「破壊力えぐくて頭抱えてる」「全てのルックが完璧」など、モデルとしてのJUNONを絶賛する声が多く見られる。

