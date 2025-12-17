北海道札幌市で60代の女性が、警察官を名乗る男らにおよそ2億5000万円をだまし取られる特殊詐欺事件が起きました。



札幌市西区に住む60代の女性のもとに2025年8月13日、「佐川急便」の職員を名乗る男から「あなたの名義で宅急便が出されていて、中から大量の現金が出てきました、あなたの住所などが詐欺に悪用されているから警察に連絡します」とウソの電話がありました。





その後、女性のもとに札幌・中央警察署の警察官を名乗る男らから、「あなたが犯人に口座を売った疑いがある。あなたの資産を調べる必要があります。札を1枚1枚確認します」などと連絡がありました。女性はLINEのビデオ通話機能などで男らとやり取りし、指示されたIDやパスワードを使って口座を開設させられ、2025年11月30日までの間、28回にわたり現金約2億5000万円を口座に振り込みだまし取られました。男らは「12月15日に金を返還する」と話していましたが、連絡が途絶えたため、不審に思った女性が札幌・中央警察署に連絡し、事件が発覚しました。道警によりますと、道内の特殊詐欺として過去最悪の被害額だということです。道警は「警察官が現金や暗号資産の振り込みなどを依頼することはありません。現金などを振り込む依頼が出た時は警察に相談してください」と注意を呼びかけています。警察相談専用電話「＃9110」では、詐欺が疑われる電話について相談することができます。