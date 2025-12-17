徳井義実、主演ドラマでコンプラと戦い「劇中でも裏でも」官能小説編集部が舞台
お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実（50）が17日、大阪・天満橋のテレビ大阪本社で主演を務めるドラマ『令和に官能小説作ってます』の放送に先立って取材に応じた。
【全身ショット】素敵！爽やかな装いで登場した徳井義実
2026年1月7日から放送開始のドラマ『令和に官能小説作ってます』（毎週水曜 深0：00）フランス書院で実際に起こった話をベースにした小説『令和に官能小説作ってます』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部)を原作とした、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマ。徳井とモデル・俳優の桃月なしこがW主演を務める。徳井は同作で官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治を演じる。桃月は、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを演じる。ともに地上波連続ドラマ初主演。
官能小説と聞けば異色な世界かと思いきや、“読者にグッと刺さる作品を作る”という目標を実現するため大人たちが日々汗をかきながら奮闘している様子が描かれる。「見てて、耳を塞ぎたくなるような言葉は使われてないんで。安心して見ていただければ！」とアピールした徳井。「この時代のコンプライアンスとも戦う編集部の話であるとともに、コンプライアンスと戦うテレビ大阪のドラマでもある」と表現し、集まった記者の笑いを誘った。
「劇中でも戦ってるし、裏でも戦ってる」と言い、演じる中で、「この言葉はあかんねや！こっちはええんかい！?っていうのがめっちゃあって…」と使用できる表現とそうではない表現で驚きがあったことを明かした。「エロだけでない、一個の文学作品を作家と作っていく編集部の熱いチームの物語」と番組の魅力を語った。
