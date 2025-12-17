優勝旅行のためハワイ入りした阪神一行は現地時間16日夕方、滞在先のホテルで優勝祝賀会を兼ねたレセプションを行い、2度目のV旅行となった森下翔太外野手（25）も「今年の方がより楽しいというか、コミュニケーションも取りながら、すごく楽しめてます」と笑顔でハワイを満喫していた。

「やっぱ自分としても、活躍していく優勝旅行の方が、気持ち的にもすごく晴れた気持ちで、楽しめるなって思います」と充実したシーズンだったからこその満足感だと強調した森下は「両親とか来てますけど、親孝行できる機会っていうのも少ない中で、頑張ってきてよかったなと思ってます」と親孝行ができることを喜んでいた。

さらに連覇がかかる来季に向け「ハワイに来る前から、もうシーズン終わった瞬間、来シーズンどうするかっていうところと、よりいい成績を収めるところもフォーカスして取り組んでるので、そこに関しては自分の中でも緩みだったり妥協だったり、そういうのは一切ない。ハワイ旅行は楽しみたいなと思いますけど、終わったら、野球も自分の技術を高めていきたい」とハワイで切り替える覚悟も示した。