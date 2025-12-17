八木莉可子「感動しすぎて泣きそうに」ファンの人気俳優と対面 推し活でカフェ訪問も
【モデルプレス＝2025/12/17】女優の八木莉可子が2025年12月17日、都内にて開催された『ファミフェス2025』発表・先行体験会に出演。ファンだという俳優と対面し、喜びをあらわにする場面があった。
【写真】24歳美人女優がファンと公言した「紅白」出場俳優
この日、同イベントに俳優の吉田鋼太郎とともに出席した八木。その後、俳優の松平健が登場し、自身の楽曲「マツケンサンバ」を披露した。松平のファンだという八木は「ハート作って」「ビバ！」などと書かれた‟推し活うちわ”を手に持ち、リズムを取りながら一緒にダンス。間近で「マツケンサンバ」のパフォーマンスを観た感想を尋ねられると、八木は「感動しすぎて泣きそうになっちゃいました」と感無量の様子を見せ、「カラオケで歌ったりもしていたので、つい私も踊ってしまいました。あと、“推し活うちわ”で一緒に盛り上がれてすごい楽しかったです」と声を弾ませた。
また、「私の周りでは松平さんは大人気です。私も大学の友達とマツケン（松平健の愛称）さんのカフェに行かせていただいたり。それこそ、さっき言ったみたいにカラオケで歌ったりとか。あと、松平さんのTシャツがあってそれを着たのをこの前インスタにあげたところ、色んな人からとっても反響がありました。『めっちゃいいね。私も欲しい』と言ってもらえて。やはり松平さんは偉大だなと思いました」と愛をにじませると、松平は「本当にありがたいですね」と感謝していた。
また、2026年に遊びでやってみたいことを発表する企画も開催。八木は「友達と海外に行ってみたい！」と笑顔を見せ、「お仕事で海外に行かせていただいたことはあるのですが、友達と海外に遊びに行ったことはないので、一度行ってみたいなと思います」と口に。続けて「勇気を出して英語で話してみたりなど、挑戦してみたいなと思います」と希望に胸を膨らませた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆八木莉可子、ファンの俳優と対面
◆八木莉可子「一度行ってみたい」場所は？
