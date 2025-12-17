¾®À¾±ÓÅÍ¡¢¥®¥ã¥ëÉ÷½÷Áõ»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¡×¡Ö´°À®ÅÙ¥ì¥Ù¥Á¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/17¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾®À¾±ÓÅÍ¤¬12·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥®¥ã¥ëÉ÷¤Î½÷Áõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×ÊÌ¿Íµé¤Î¥®¥ã¥ëÉ÷½÷Áõ»Ñ
¾®À¾¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Ç½÷Áõ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿ ¥®¥ã¥ë¤¤¡£¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢TBS¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË ¿¼Ìë0»þ58Ê¬¡Á¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿½÷Áõ»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢Ãã¿§¤Î¥¦¥§¡¼¥Ö¥Ø¥¢¤Ëº°¤ÈÇò¤Î²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¥®¥ã¥ë´¶¶¯¤á¤ÇºÇ¹â¡×¡ÖÌåÀäµé¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡Ö½÷Áõ¤Ç¤â¥¤¥±¥á¥ó´¶¤¬±£¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö´°À®ÅÙ¥ì¥Ù¥Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾®À¾±ÓÅÍ¡¢¡È¥®¥ã¥ë¤¤¡É½÷Áõ¤ÇÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¢¡¾®À¾±ÓÅÍ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
