コンディショニングブランド「TENTIAL」が発表

バドミントン女子ダブルスの2024年パリ五輪銅メダリスト、志田千陽（再春館製薬所）が17日、インスタグラムを更新。コンディショニングブランド「TENTIAL」とのコラボ商品を発表し、自身がモデルを務めたビジュアルを公開した。

淡いブルーグレーのウェアに身を包み、髪を下ろした志田。胸元には自身の愛称「シダ」をサイン風にあしらった特別ロゴがある。

志田と株式会社TENTIALの公式インスタグラムが実際の画像を公開。海外ファンから反響が集まった。

「いいね！ 絶対買わなきゃ！」

「ワオ…」

「めちゃくちゃ綺麗！」

「すごく美しい」

TENTIALのリリースによると、志田にとって初の監修商品。日中のビジネスシーンでも着用しやすく、シンプルでミニマルなデザインを採用した「MIGARU」シリーズとリカバリーウェアの定番「BAKUNE」シリーズの2つのラインアップを用意。志田が自らカラーの監修を行い、「シダ」という呼び名をロゴに取り入れている。17日より販売を開始する。

28歳の志田は松山奈未との“シダマツ”でパリ五輪銅メダル。今年8月の世界選手権を最後にペアを解散し、現在は五十嵐有紗とペアを組んでいる。



（THE ANSWER編集部）