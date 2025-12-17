優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトル スーパーフェザー級１０００万円トーナメント」（２６年１２月決勝予定）の記者会見が１７日、都内で行われ、前日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝ら１３選手が出席した。

松本は今年３月に計量失格で１年間のライセンス停止処分を受けている。復帰戦となる今大会はシードとなり、来年５月予定の準々決勝から登場。日本同級８位・龍王（角海老宝石）ｖｓ岩崎一輝（勝輝）の勝者と対戦する。会見に臨んだ松本は、「３月に僕の計量失敗によってたくさんの方々に迷惑をかけてしまったことを謝罪させていただきたいと思います。申し訳ありませんでした」と謝罪。「復帰戦でトーナメントに参戦させていただけるのは、すごくありがたいこと。この期間、支えていただいた方たちにも感謝して、また信用を取り戻していけるようにこのトーナメントで一戦一戦頑張りたいと思います」と話した。

９月から約１か月間、単身で渡米し合宿を行った。「ひとりで生活し、自立したいという気持ちがあったので行かせていただいた。スパーリングも多く積むことができた。実戦感覚を失わずに過ごすことができた」と成果を明かした。トーナメント出場の理由について「今の立場でこの話をいただいた時に、真っ先で出させていただきますと伝えた。まずは失った信用を取り戻すために、強豪たちの中で切磋琢磨（せっさたくま）してトレーニングして強くなっていけると思った」と話し、「まだ現在謹慎中の見であるので大きなことは言えないが、みなさん強豪ぞろいなので、自分自身と向き合って仕上げていきたい」と新たなスーパーフェザー級での出直しを誓った。

松本は、父で元東洋太平洋・日本フェザー級王者の松本好二トレーナーとの二人三脚でＵ―１５全国大会で５連覇するなど、プロデビュー前からフジテレビ系「ミライ☆モンスター」でもたびたび取り上げられた人気選手。プロ戦績は１２戦１２勝（８ＫＯ）。

また「亀田３兄弟」のいとこでＷＢＣフェザー級１６位、ＩＢＦ同級１５位の亀田京之介（ＭＲ）は、来年２月１９日の１回戦で前ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者・渡辺海（ライオンズ）と対戦する予定だったが、棄権することが発表された。亀田の代役として、新井志道（黒崎ＫＡＮＡＯ）が出場する。すでに１１月２７日に１回戦１試合が行われ、砂川隆祐（沖縄ＷＲ）がそれいけ太一（ＫＧ大和）を５回ＴＫＯで下して２回戦進出を決めている。

＊＊＊＊＊

以下、参加選手のコメント

渡辺海（ライオンズ）「亀田選手に向けて仕上げるつもりだったが、気持ちを切らさず一戦一戦勝っていって絶対優勝します」

新井志道（黒崎ＫＡＮＡＯ）「ボクシング歴は少なく５年半だが、この大会に向けて日々精進している。感謝の気持ちをもって、この試合も勝ち取っていきたい」

英豪（緑）「このトーナメントは賞金１０００万円以上に価値があるメンバーがそろっている。優勝できるように頑張る。来年１年間、熱い戦いが待っていると思う」

牛島龍吾（八王子中屋）「この面々の中では実績も劣っているが、高い壁をぶち破っていこうと思っている」

砂川隆裕（沖縄ワールドリング）「すでに１回戦を終えているが、次戦勝ってきた相手と面白い試合をしたい。その上でしっかり優勝できるよう頑張る」

石井龍誠（金子）「みんな強い選手なので一試合一試合おもしろい試合ができるように頑張りたい」

木村蓮太郎（駿河男児）「この大会で優勝するのはもちろん僕。内容にこだわって圧倒的な勝ち方で優勝したい」

大谷新星（真正）「みんな強い選手ばっかりなんで気を抜かず頑張りたい」

木谷陸（ＫＧ大和）「今年日本に帰ってきてまだ１戦しかしていないのにチャンスをいただけて感謝している。面白い試合をしたい」

向山太尊（ＤＡＮＧＡＮ）「このトーナメントで手に入るすべてのものを手に入れたい」

福井貫太（石田）「大穴がトーナメントを制するところを必ずお見せします」

岩崎一輝（勝輝）「気を抜かずしっかり戦えるように頑張ります」

＊＊＊＊＊

１回戦の残り組み合わせ

＜２６年１月３０日＞

大谷新星（真正）ｖｓ木谷陸（ＫＧ大和）

＜２６年２月１９日＞

渡辺海（ライオンズ）ｖｓ新井志道（黒崎ＫＡＮＡＯ）

木村蓮太朗（駿河男児）ｖｓ石井龍誠（金子）

福井貫太（石田）ｖｓ向山太尊（ＤＡＮＧＡＮ）

英豪（緑）ｖｓ牛島龍吾（八王子中屋）

龍王（角海老宝石）ｖｓ岩崎一輝（勝輝）