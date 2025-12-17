TOOBOE、＜ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》＞ライブ音源配信リリース。一夜限りのライブ映像プレミア公開も
TOOBOEが、＜TOOBOE ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》＞のライブを音源配信リリースした。
2025年6月10日に東京国際フォーラム ホールCにて開催された＜TOOBOE ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》＞は、TOOBOEの自身最大規模のワンマンライブで、いつものバンドメンバーにホーンとストリングスを加えた編成で行われた。
さらに本日20時からは、TOOBOEオフィシャルYouTubeチャンネルにて、「TOOBOE ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》大鑑賞会」と題して、ライブ映像が一夜限りのプレミア公開される。
なおTOOBOEは、2026年4月には全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線＞の開催を控えている。全国4都市を巡る本ツアーのチケットは、12月20日12時よりオフィシャル先行受付開始となる。
■「TOOBOE ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》」ライブ音源
2025年12月17日（水）リリース
https://TOOBOE.lnk.to/ONEMANLIVE_RUBY
■TOOBOE メジャー2ndアルバム『EVER GREEN』
2026年2月11日（水）リリース
購入：https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN
▼完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）：9,600円（税込）
SRCL-13556〜13558
※TOOBOE書き下ろしジャケット
※スペシャルボックス仕様
※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属
▼通常盤（CD only）：3,300円（税込）
SRCL-13559
■＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜＞
愛知公演：2026年4月11日（土）＠Electric Lady Land
open 16:15 / start 17:00
大阪公演：2026年4月12日（日）＠BIGCAT
open 16:15 / start 17:00
福岡公演：2026年4月17日（金）＠DRUM Be-1
open 18:00 / start 18:30
東京公演：2026年4月24日（金）Zepp DiverCity
open 18:00 / start 19:00
▼【愛知・大阪・福岡公演】料金
スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
▼【東京公演】料金
1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
2階指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）
▼オフィシャル先行
https://w.pia.jp/t/tooboe/
12月20日（土）12:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59
