プロレス団体WEWのオカダ・カズチカ

スタジアムに金の雨が降るぞ。海外サッカー、英1部プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティが、海外で活躍する日本人アスリートを招待。まさかの“異業種コラボ”に現地のファンも歓喜の声をあげている。

同クラブのホーム、エティハド・スタジアムに招待されたのは、米国プロレス団体AEW（オール・エリート・レスリング）で活躍するオカダ・カズチカ。スタジアムのロッカー内で「OKADA」の文字が背中に書かれた特別仕様のユニホームを指さす姿や、ピッチ上で代名詞の“レインメーカー”ポーズを決める様子が公開された。

AEWの公式Xは、「AEW統一チャンピオンでマンCファンのオカダ・カズチカが、『AEWダイナマイト』のホリデー特別番組の前に、マンチェスター・シティの象徴的なエティハド・スタジアムに招待された！」と記して写真を投稿すると、海外ファンも反応している。

「38歳でマンCファンって、マジですごい…俺も同じだ！」

「レインメーカーだ」

「GOAT（史上最高）はサッカーも分かっている！」

「KDB（ケヴィン・デ・ブライネ）のようなレジェンド！」

「ぜひエティハド・スタジアムでショーをやってほしい！」

「レインメーカーがブルーを着てる!!!!」

「オーマイガー！ ついに実現した！」

38歳のオカダは、大のサッカーファンとしても知られ、以前からマンチェスター・シティのファンであることを公言していた。



