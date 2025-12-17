昔懐かしい固めプリン風♪ロングセラー和風アイスに期間限定『たい焼アイス　プリン』登場

1986年から発売されているロングセラー和風アイス「たい焼アイス」シリーズから、期間限定で『たい焼アイス プリン』が発売されます。

新フレーバーとなる『たい焼アイス プリン』は、幅広い世代に愛される定番スイーツの「プリン」をテーマに開発。近年のレトロブームで人気が高まる“昔懐かしい固めプリン”をイメージしたアイスです。

カスタードアイスは、加糖卵黄と北海道産生クリームを使用し、卵の風味がしっかり感じられる“固めプリン”をイメージ。濃厚でコクのある、昔懐かしい固めプリンのような味わいが楽しめます。さらに、ミルク感のあるホワイトチョコレートでもなかをコーティングすることで、プリンの濃厚さを引き立てつつ、よりまろやかな味わいに仕上げています。

カラメルシロップを配合し、ほろ苦い味わいにすることで濃厚なカスタードアイスに奥行きを与え、最後まで飽きずに楽しめます。甘さの中に大人の味わいが感じられる、プリンには欠かせないアクセント！

プリンをイメージした上下2色のもなか皮ではさんでおり、上側はプリンのカラメル部分をイメージした茶色、下側はプリンのカスタード部分をイメージした黄色のもなか皮に。さらに、もなかにも砂糖を配合してほんのり甘さを加えることで、スイーツらしい味わいに仕上げています。

たい焼好きな人はもちろん、プリンが好きな人にもおすすめの一品です！

『たい焼アイス プリン』は2025年12月29日（月）より全国の量販店・スーパー・コンビニなどで順次発売されます。

たい焼アイス プリン