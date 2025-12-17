JO1、INIらが所属する「LAPONEエンタテインメント」、ME:I、IS:SUEが所属する「LAPONEGIRLS」が17日、公式サイトを更新。所属アーティスト・関係者への悪質な誹謗中傷や虚偽情報の拡散などが発生しているとして注意喚起した。すでに法的措置を講じる準備をしているという。

両事務所は「弊社所属アーティストに対する誹謗中傷や虚偽の情報、ディープフェイクの制作・拡散行為は、アーティストの人格を著しく傷つけ、多大な精神的な苦痛を与えるものであり、断じて容認できるものではありません」とし、「弊社は過去にも注意を呼びかけてまいりました（2024年7月24日付け「運営からの大切なお知らせ」及び2025年1月30日付け「運営からの重要なお知らせ」）。しかしながら、依然として改善が見られないことを踏まえ、アーティストの安全と尊厳を守るため、上記のような悪質行為については、法的措置を含む断固たる対応を毅然として講じていく所存です」と強調した。

現在、一部のSNSアカウントに対して、開示請求の申立てを準備していることを明かした上で「皆さまからの建設的なご意見やご批判については真摯に受け止めますが、度を過ぎた誹謗中傷、誤った情報の拡散、ディープフェイクの制作・公開といった名誉・信頼を毀損する行為は、厳にお控えいただきますよう重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。