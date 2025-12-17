2025シーズンのJ３優秀選手37人が発表！ 八戸から最多７人、J３参入初年度で初優勝＆J２昇格の栃木Cからは？
Jリーグは12月17日、2025シーズンのJ３優秀選手賞の受賞選手37人を発表した。
同賞はJ３全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定される。J２初昇格となったヴァンラーレ八戸からは最多の７人が選出。J３参入初年度でクラブ史上初のJ３優勝とJ２昇格を果たした栃木シティからは、６人が選ばれた。
なお、24日のJ３リーグアウォーズで表彰される「最優秀選手賞」、「ベストイレブン」は優秀選手賞の受賞者から選出される。
受賞選手37人は、以下のとおり。
GK
大西勝确（ヴァンラーレ八戸）
相澤ピーターコアミ（栃木シティ）
バウマン（SC相模原）
山本透衣（FC大阪）
佐藤久弥（FC琉球）
DF
白井達也（ヴァンラーレ八戸）
蓑田広大（ヴァンラーレ八戸）
奥井 諒（栃木シティ）
マテイ・ヨニッチ（栃木シティ）
辻岡佑真（ギラヴァンツ北九州）
山脇樺織（ギラヴァンツ北九州）
黒木謙吾（テゲバジャーロ宮崎）
下川陽太（テゲバジャーロ宮崎）
杉井 颯（鹿児島ユナイテッドFC）
MF
音泉翔眞（ヴァンラーレ八戸）
佐藤 碧（ヴァンラーレ八戸）
永田一真（ヴァンラーレ八戸）
城定幹大（福島ユナイテッドFC）
森 晃太（福島ユナイテッドFC）
五十嵐太陽（栃木SC）
岡庭裕貴（栃木シティ）
西谷和希（ツエーゲン金沢）
西谷優希（ツエーゲン金沢）
西谷 亮（FC岐阜）
岡田優希（奈良クラブ）
阿野真拓（テゲバジャーロ宮崎）
井上 怜（テゲバジャーロ宮崎）
奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎）
山口卓己（鹿児島ユナイテッドFC）
FW
澤上竜二（ヴァンラーレ八戸）
田中パウロ淳一（栃木シティ）
ピーター・ウタカ（栃木シティ）
田中想来（松本山雅FC）
土信田悠生（ツエーゲン金沢）
富樫佑太（ガイナーレ鳥取）
橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎）
河村慶人（鹿児島ユナイテッドFC）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
同賞はJ３全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定される。J２初昇格となったヴァンラーレ八戸からは最多の７人が選出。J３参入初年度でクラブ史上初のJ３優勝とJ２昇格を果たした栃木シティからは、６人が選ばれた。
なお、24日のJ３リーグアウォーズで表彰される「最優秀選手賞」、「ベストイレブン」は優秀選手賞の受賞者から選出される。
受賞選手37人は、以下のとおり。
大西勝确（ヴァンラーレ八戸）
相澤ピーターコアミ（栃木シティ）
バウマン（SC相模原）
山本透衣（FC大阪）
佐藤久弥（FC琉球）
DF
白井達也（ヴァンラーレ八戸）
蓑田広大（ヴァンラーレ八戸）
奥井 諒（栃木シティ）
マテイ・ヨニッチ（栃木シティ）
辻岡佑真（ギラヴァンツ北九州）
山脇樺織（ギラヴァンツ北九州）
黒木謙吾（テゲバジャーロ宮崎）
下川陽太（テゲバジャーロ宮崎）
杉井 颯（鹿児島ユナイテッドFC）
MF
音泉翔眞（ヴァンラーレ八戸）
佐藤 碧（ヴァンラーレ八戸）
永田一真（ヴァンラーレ八戸）
城定幹大（福島ユナイテッドFC）
森 晃太（福島ユナイテッドFC）
五十嵐太陽（栃木SC）
岡庭裕貴（栃木シティ）
西谷和希（ツエーゲン金沢）
西谷優希（ツエーゲン金沢）
西谷 亮（FC岐阜）
岡田優希（奈良クラブ）
阿野真拓（テゲバジャーロ宮崎）
井上 怜（テゲバジャーロ宮崎）
奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎）
山口卓己（鹿児島ユナイテッドFC）
FW
澤上竜二（ヴァンラーレ八戸）
田中パウロ淳一（栃木シティ）
ピーター・ウタカ（栃木シティ）
田中想来（松本山雅FC）
土信田悠生（ツエーゲン金沢）
富樫佑太（ガイナーレ鳥取）
橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎）
河村慶人（鹿児島ユナイテッドFC）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集