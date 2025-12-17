『コメデュアル』第2弾、デュアルするコンビ発表 一発目は麒麟×千鳥【出演者一覧】
リスペクトし合う2組が互いの愛するネタをリクエストし、芸人人生を語り尽くすネタ＆トーク番組の第2弾『ザ・コメデュアル 2025』が、30日よりPrime Videoにて独占配信される。17日、デュアルするコンビの第1弾として、麒麟×千鳥が発表された。
【写真】ほろ酔い？顔が真っ赤な千鳥・大悟
盟友、ライバル、憧れ。リスペクトし合う2組が互いに愛するネタをリクエスト。人生を変えたネタ、名作と崇めるネタ、十数年封印していたネタ、超長尺ネタ、とにかく死ぬほど笑ったネタ。人気・実力がそろった豪華20組の、ここでしか見られない究極ネタと、互いの芸人人生とネタを語りつくしたディープなトークが詰まった、これまでにないエモーショナルで挑戦的なネタ×トーク番組となっている。
注目のデュアルするコンビについては、17日より順次発表となる。
【出演者】中川家、海原やすよ・ともこ、次長課長、チュートリアル、麒麟、千鳥、ダイアン、ジャルジャル、かまいたち、ガクテンソク、チョコレートプラネット、シソンヌ、ミルクボーイ、ツートライブ、ロングコートダディ、ニューヨーク、霜降り明星、男性ブランコ、レインボー、エバース
