最優秀は「古米奮闘」！創作四字熟語発表「ド軍奮闘」「ミャク点満点」「公維継承」「娯国宝盛」…歴代最優秀作品も

住友生命保険は17日、年末恒例の2025年「創作四字熟語」の最優秀作品など50編を発表した。

最優秀作品には、米不足・米高騰を受けて政府が備蓄米を放出した事を受けた、「古米奮闘（こまいふんとう）」が選ばれた。

優秀作には、公明党に代わって日本維新の会が自民党との連立政権に加わった事を受けた「公維継承（こういけいしょう）」や、当初批判の声が多かったが多くの観客が押し寄せた大阪・関西万博を受けた「ミャク点満点（みゃくてんまんてん）」、大谷選手、山本投手、佐々木投手の日本人トリオが大活躍した「ド軍奮闘（どぐんふんとう）」、映画「国宝」の大ヒットを受けた「娯国宝盛（ごこくほうじょう）」などが選ばれた。

2025年の受賞作品一覧と過去の最優秀作品は以下の通り

●2025年最優秀作品

古米奮闘（こまいふんとう）

●2025年優秀作品

操虎関税（そうこかんぜい）トランプ政権の様々な関税措置に世界の国々も困惑。

公維継承（こういけいしょう）公明党に代わって日本維新の会が自民党との連立政権入り。

空前熱暑（くうぜんねっしょ）１２７年間の観測史上、最も暑い夏となった。

ミャク点満点（みゃくてんまんてん）大阪・関西万博とミャクミャク、不安もあったが終わってみれば大成功。

教皇採決（きょうこうさいけつ）ローマ・カトリック教会の第２６７代教皇を選ぶコンクラーベが行われた

ド軍奮闘（どぐんふんとう）大谷選手、山本投手、佐々木投手の日本人トリオが奮闘。

満員御英（まんいんおんえい）大相撲ロンドン公演が３４年ぶりに開催され、連日満員御礼に。

応募多２（おうぼたつう）「ニンテンドースイッチ２」発売。抽選販売に応募殺到。

娯国宝盛（ごこくほうじょう）映画「国宝」が大ヒット。

●過去の最優秀作品

2024年 盗打随一（とうだずいいち）

2023年 アレ貫徹（あれかんてつ）

2022年 遠客再来（えんきゃくさいらい）

2021年 七菌八起（ななころなやおき）

2020年 医師奮診（いしふんしん）

2019年 国祭令和（こくさいれいわ）

2018年 台量発生（たいりょうはっせい）

2017年 棋聡天才（きそうてんさい）

2016年 四士奮銀（ししふんぎん）

2015年 仮装狂騒（かそうきょうそう）

2014年 用意終活（よういしゅうかつ）

2013年 凍庫写寝（とうこしゃしん）

2012年 税途多難（ぜいとたなん）

2011年 帰路騒然（きろせいぜん）

2010年 諸牛無情（しょじゅうむじょう）

2009年 遠奔千走（とおほんせんそう）

2008年 苦労長寿（くろうちょうじゅ）

2007年 医師薄寂（いしはくじゃく）

2006年 住人怒色（じゅうにんどいろ）

2005年 無職無習（むしょくむしゅう）

2004年 様様様様（よんさま）

2003年 八方取税（はっぽうしゅぜい）

2002年 日本熱闘（にっぽんねっとう）

2001年 万国胸痛（ばんこくきょうつう）

2000年 圏外孤独（けんがいこどく）

1999年 着歌繚乱（ちゃっかりょうらん）

1998年 倒行巨費（とうこうきょひ）

1997年 靴下象様（かかぞうよう）

1996年 高官無恥（こうかんむち）

1995年 震傷膨大（しんしょうぼうだい）

1994年 政転辟易（せいてんへきえき）

1993年 扇扇狂狂（せんせんきょうきょう）

1992年 紫煙楚歌（しえんそか）

1991年 台風逸果（たいふういっか）

1990年 異旗統合（いきとうごう）

