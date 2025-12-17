TOMORROW X TOGETHER、オリコン年間ランキング“3作”ランクインの快挙！日本での影響力を証明

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本での圧倒的な影響力を証明した。

【写真】ボムギュ＆中島健人、"日韓美男子"コラボ

オリコンが12月17日に発表した「オリコン年間ランキング2025」（集計期間：2024年12月23日〜2025年12月15日）によると、TOMORROW X TOGETHERが今年リリースした4thフルアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』と日本3rdフルアルバム『Starkissed』が、「年間アルバムランキング」でそれぞれ9位、17位にランクインした。

さらに、昨年11月にリリースした『The Star Chapter: SANCTUARY』も64位にランクインし、根強い人気を示した。また、『The Star Chapter: TOGETHER』は「年間合算アルバムランキング」で46万1622ポイントを記録し、9位を獲得した。

（写真提供＝OSEN）TOMORROW X TOGETHER

TOMORROW X TOGETHERは、2025年のオリコンチャートで数々の成果を収めた。10月にリリースした『Starkissed』は、グループ自己最高記録を更新して「週間合算アルバムランキング」と「週間アルバムランキング」の両部門で1位を獲得。7月にリリースした『The Star Chapter: TOGETHER』も同じく両チャートの1位を記録し、好成績を収めた。

さらに、Billboard JAPANが発表した2025年年間チャートでも存在感を発揮。『The Star Chapter: TOGETHER』（12位）、『Starkissed』（17位）、『The Star Chapter: SANCTUARY』（58位）の3作品すべてが「Top Albums Sales」にランクインした。

現在TOMORROW X TOGETHERは、4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ‘ACT : TOMORROW’」の日本公演として、自身初となる日本5大ドームツアーを開催中。埼玉、愛知公演を成功裏に終え、今後は12月27日・28日に福岡、2026年1月21日・22日に東京、2月7日・8日に大阪で公演を行う予定だ。

TOMORROW X TOGETHERは、年末の大型音楽番組でも存在感を放っており、最近は「2025 FNS歌謡祭」（フジテレビ）や「CDTVライブ！ライブ！クリスマススペシャル」（TBS）などに出演し、圧倒的なステージを披露した。12月30日には日本最大級の年末フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」への出演も控えている。

（記事提供＝OSEN）