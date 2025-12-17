鷲見玲奈、美背中ざっくりドレス姿披露 結婚式でのショットに「お肌が綺麗」「眩しい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/17】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が12月17日、自身のInstagramを更新。後輩の結婚式に参列した際のドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳元テレ東アナ「美しさにうっとり」素肌輝くドレス姿
鷲見は「事務所の後輩、ゆりなちゃんの結婚式へ」とつづり、フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈の結婚式に参列した際の写真を公開。深紅のベロア調ドレスにシースルーのパフスリーブを合わせた華やかな衣装で、背中がざっくりと開いたデザインとなっている。また、「カチモリヘア」にしてもらったことを明かし、「本当に素敵にしてもらえて大満足」とヘアセットについてコメントしている。
この投稿に、ファンからは「お肌が綺麗」「眩しい」「綺麗すぎる」「ドレス姿素敵」「美しさにうっとり」「お似合いです」といったコメントが寄せられている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鷲見玲奈、後輩の結婚式で背中ざっくりドレス姿を披露
◆鷲見玲奈の投稿に反響
