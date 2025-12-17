木戸大聖、再共演した八木莉可子との2ショット披露「晴道と也英だ」「First Loveカップル尊い」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】俳優の木戸大聖が12月16日、自身のInstagramを更新。女優の八木莉可子との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】木戸大聖＆八木莉可子「First Love 初恋」カップルの2ショット
水上恒司が主演を務める映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（公開中）に出演している木戸は、今回「＃ウィンブレオフショット」「映画『WIND BREAKER』はもう観てくださいましたか？」と呼びかけ、撮影現場でのオフショットを公開した。
水上ら共演者との仲睦まじい写真や、Netflixシリーズ『First Love 初恋』（2022年）でも共演した八木との笑顔の2ショットなどを複数披露。最後には「入場者プレゼント第2弾も発表されたので、ぜひ何度でも映画館でご覧ください！」と伝えている。
木戸と八木は『First Love 初恋』で、主人公の並木晴道（佐藤健）と野口也英（満島ひかり）が出会って恋に落ちた少年期と少女期を演じて注目を集め『WIND BREAKER』での再共演も話題に。今回の2ショットに、ファンからは「現場の楽しい雰囲気が伝わる」「2ショットが見れて嬉しい」「晴道と也英だ」「First Loveカップル尊い」「大好きな2人」「素敵な写真すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆木戸大聖の投稿に反響
