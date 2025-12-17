あいみょん・藤井 風のカバーステージも！KISS OF LIFE、日本デビューツアーが成功裏に終了

ガールズグループKISS OF LIFEが、日本デビューツアーを成功裏に終えた。

KISS OF LIFEは、12月10日から16日まで、日本の福岡・大阪・東京を巡り、デビューツアー「Lucky Day」を開催した。

今回のツアーは、先月1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』で正式に日本デビューを果たしたKISS OF LIFEにとって、デビューを記念するツアー公演となった。

新曲『Lucky』を皮切りに、『Shhh（JP Ver.）』『Midas Touch』『Bad News』『Igloo』『Sticky（JP Ver.）』『Lips Hips Kiss』などの代表曲を次々と披露し、会場に集まったファンの心をつかんだ。

日本のファンのためのスペシャルステージも用意された。あいみょんの『愛を伝えたいだとか』をアコースティックギターの演奏とともに、爽やかな歌声で届けたハヌルのステージをはじめ、藤井 風の『満ちていく』で観客を魅了したベル、感覚的なダンスとボイスでY2Kの魅力をあらためて示したナッティによるDoubleの『Destiny』、そして柔らかな歌声と自由奔放なスタイルでステージを楽しみ、ジュリーならではのムードを感じさせたVaundyの『Tokyo Flash』まで、メンバー全員がソロステージを通じてそれぞれの個性を存分に発揮した。

日本デビューツアーを成功裏に終えたKISS OF LIFEは、所属事務所を通じて「日本のKISSY（ファン）の皆さんの応援のおかげで、『Lucky』の活動に続き、今回のデビューツアー公演も無事に終えることができた。これからも良い音楽とステージで、KISSYの皆さんが誇りに思ってくれるよう努力していきたい」と感想を伝えた。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍ガールズグループ。オーディション番組『PRODUCE 101』や『アイドル学校』の参加者、イ・ヘインがプロデュースに参加している。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。