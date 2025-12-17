AAA宇野実彩子・日高光啓・與真司郎、MAZZEL公式YouTubeにサプライズ出演「感激」「夢みたい」反響殺到 オマージュ話題「Only You」にも言及
【モデルプレス＝2025/12/17】AAAの宇野実彩子・日高光啓（SKY-HI）・與真司郎が12月16日、SKY-HIがプロデューサーを務める8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）の公式YouTubeチャンネルにサプライズ出演した。
【写真】AAA＆MAZZELの貴重ショット
今回、宇野と與は、日高がCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGを初訪問し、日高とともに、MAZZELの公式YouTubeチャンネル内人気バラエティコンテンツ「MAZZEL ROOM ＃まぜべや」にサプライズ出演。さらに、AAAの大ファンを公言しているSEITO（セイト）に、スペシャルサプライズを仕掛けた。
何も聞かされていなかったMAZZELのメンバーは、3人の登場に「えー！」「そんなことある！？」と腰を抜かし、じわじわと喜びを実感した。SEITOは「泣きそう。泣きそう。ちょっと待って！」と激しく動揺。3人と並んで「もうヤバいっす。言葉が出ないっすホンマに…。ホンマに夢叶いました」と涙を浮かべ、精一杯愛とリスペクトを伝えた。
また動画内では、宇野と與が、AAAのシングル「愛してるのに、愛せない」（2015年9月16日発売）のMVをオマージュしたことで話題となった、MAZZELの4thシングル表題曲「Only You」（2025年11月26日発売）について言及する場面が。2人とも曲を聴いたといい、與は「めちゃくちゃよかった。すごい感動しました」と絶賛し、宇野も笑顔で頷いて同調していた。
同日、AAAの3人はそれぞれ Instagramを更新。日高は「まぜべやドッキリSP MAZZEL×AAA回です！！」と、宇野は「MAZZELのYouTubeにサプライズ出演させて頂きました！！日高くんお誘いありがとう」とつづり、笑顔の3ショットを披露した。
與も「日高の事務所のアーティストMAZZELのYouTubeチャンネルに、AAAとして実彩子と日高の3人でサプライズ出演してきましたー」「みんな凄く良い子たちばかりで僕もこれから応援します ありがとうございました！！」と感謝とエールをつづり、MAZZELとの集合ショットを披露している。
今回のサプライズ出演に、ファンからは「すごいコラボ」「夢みたい」「こんな日がくるなんて…」「感激」「セイトくんにもらい泣きしちゃった」「推しと推しの共演激アツすぎる」などと反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
