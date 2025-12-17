【ゴンチャの新作】抹茶ミルクティー×紅白トッピングで新年を盛り上げる見た目に【もちmochi抹茶】

ゴンチャ ジャパンは、2025年12月26日から、本格的な抹茶と紅白のトッピングで新年気分を盛り上げるデザートティー「もちmochi抹茶」を期間限定で販売する。

ラインアップは、「ミルクティー」ICED/Mサイズ、「ほっとミルクティー」HOT/Sサイズの2種で、いずれも税込670円。トッピングとして単品「おもちパール」(税込90円)も取りそろえる。

さらに、フードメニューとして、「抹茶フィナンシェ」(税込220円)も販売。「もちmochi抹茶」と「抹茶フィナンシェ」を一緒に購入すると、20円引きの価格になる。

〈国産の抹茶を100%使ったミルクティー〉

「もちmochi抹茶」のベースは、国産の抹茶を100%使用し、コクと旨み、香りを最大限に引き出した抹茶ミルクティー。ほんのりピンク色の「おもちパール」と白いミルクフォームをトッピングした。鮮やかな緑色の抹茶ミルクティー×紅白トッピングの組み合わせで、2026年の幕開けを彩る見た目の新作ドリンクに仕立てている。

【こだわり1:おもちパール】

ほんのり甘く、パールの形をしたおもちは、紅白のドリンクになるよう、ピンク色に仕上げた。やわらかくもちもちの食感で、HOTではよりとろけるようなやわらかさに変化するという。

【こだわり2:国産100%の抹茶】

コクと旨み、香りを最大限引き出した、100%国産の抹茶を使用。本格的で奥深い風味の抹茶に、おもちパールとミルクフォームを合わせ、クリーミーなデザートのような味わいに仕立てた。

〈商品ラインアップ一覧(各税込)〉

◆もちmochi抹茶 ミルクティー

ICED/Mサイズ:670円

コクと旨み、香りを最大限引き出した抹茶に、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームを合わせた。ほんのりピンク色の「おもちパール」と白いミルクフォームで、新年らしい紅白の見た目に仕立てている。

※追加トッピングは1つまで。

ゴンチャ もちmochi抹茶 ミルクティー(ICED/M)670円

◆もちmochi抹茶 ほっとミルクティー

HOT/Sサイズ:670円

やわらかくもちもちの「おもちパール」が、温かさでとろけるような食感に変化する。

※追加トッピングは1つまで。

ゴンチャ もちmochi抹茶 ほっとミルクティー(HOT/S)670円

◆おもちパール

トッピング:90円

淡いピンク色の見た目のトッピング。ほんのり甘く、もちもちとした食感で、ホットのドリンクにトッピングすると、よりとろけるような食感に変化する。「黒糖ブラック ジェラッティー」や「焙じ茶 ミルクティー(HOT)+ミルクフォームトッピング」に合わせるのがおすすめだという。

ゴンチャ おもちパール 90円

◆抹茶フィナンシェ

1個:220円

※「もちmochi抹茶」と一緒に購入すると20円引きになる。

抹茶の豊かなコクと旨みが広がる、しっとり食感のフィナンシェ。抹茶ならではの奥深い風味とふくよかな香りに、あずきのやさしい甘さを合わせた。

ゴンチャ 抹茶フィナンシェ 220円

【発売日】

国内ゴンチャ全店:2025年12月26日〜

先行販売:2025年12月18日〜

※ららぽーと豊洲店･秋葉原中央通り店限定