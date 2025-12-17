広島・末包昇大外野手（29）が17日、東京・銀座の「ひろしまブランドショップTAU」で行われた「広島東洋カープ末包昇大選手トークショー」（スポニチ協力）に出席した。

定員（40人）の約10倍の応募があり、会場は熱気で充満。お笑いコンビ「ヴェートーベン」の久保隆司と青井貴治が司会を務め、ユニホーム姿のファンは大いに盛り上がった。

末包は「（抽選の）高倍率をかいくぐって来ていただき、ありがとうございます！」と笑顔。「牡蠣が好きだし、お好み焼きはもちろん、尾道ラーメンがおいしい」と地元トークに花を咲かせた。

今季は、自己最多の123試合に出場して打率・243、11本塁打、62打点。初めて規定打席に到達した。「年間を通して初めて出たことが財産になった。ただ、大変だと思うことが多々あったので、来年につなげる」と振り返った。課題については「ずっと好調というワケにはいかないので、不調時にどう対策するか」と話した。

そして「昨日、鈴木誠也さん（カブス）とすしを食べに行ったが“いい時のことを思い返してはダメ。悪い状態を打破するものをつかむこと”と言われた。良いきっかけやヒントをくれた」と感謝した。

イベント中、スクリーンに過去の本紙紙面を投影するコーナーも盛り上がった。自身の活躍が、何度も1面で報じられたことに「ありがたいです」とはにかんだ。

5年目の来季に向け「30本塁打、100打点」を目標に掲げる。今オフには、元西武、中日の和田一浩氏に“弟子入り”する予定で「1月に打撃を見てもらう。楽しみです」と語った。

ラストは、サンタ姿で来場者と記念撮影して握手。「目標に向かって練習する。ビジターでの成績が悪かったので、最後は良い報告ができるように頑張る」。熱烈なファンに囲まれ、楽しいひとときを過ごした。

この日の模様は25日夜からTAU公式YouTubeで配信する。