NHKが17日、東京・渋谷の同局で定例会長会見を行い、任期満了に伴い、来年1月25日付でNHKの新会長になることが決まった現副会長の井上樹彦氏（68）も出席した。

井上氏は「この3年間、稲葉会長のもとで、スタッフとして、取り組んできた経験を十分に活かしてまいりたいと思っております。チームとしてのNHK、総合力で仕事をしたいと。あるいは、一つ一つの改革ということよりも課題はかなり明確なので、その実行にあたっては経営委員会から任命にあたってのご指示もありました。そういったことも十分考えながらやっていきたいと思っております」と意気込みを語った。

井上氏は10日の会見でさまざまな経営課題がある中、「最大課題は受信料の下げ止まりを実現すること」とコメント。

稲葉延雄会長（75）から引き継ぎ、18年ぶりの内部昇格。「内部とかは関係なくチームで取り組む」としつつも「優秀な人材の情報は入ってくる」と利点を強調していた。

政治部で記者や部長を務めた経歴から、一部では麻生太郎副総裁ら政治との距離の近さも指摘されているが、今回の人選について「関与は全くない」と説明。「（政治からの独立は）報道機関の基本で根本」と話した。