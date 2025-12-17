ボイメン・辻本達規「ごめんなさい!!折れました！」ギプス姿の写真公開 ファンはエール「絶対そこに体重かけないように気をつけて」
5人組ボーイズグループ・BOYS AND MENの辻本達規（34）が16日、自身のXを更新。ギプス姿の痛々しい写真を公開した。
【写真】「無理のないように」…ギブス姿を公開したBOYS AND MEN・辻本達規
BOYS AND MENは同日、公式サイトを通じて辻本が公演中に右かかとを骨折したと発表し、辻本はXで「ごめんなさい!!折れました!!」と投稿した。
続けて「非常に残念ではありますが、もう折れてしまったのでこの骨折を少しでも意味のあるものに変えていけるように頑張ります」と意気込みを示し、「できる限り元気なパフォーマンスで存在意義を見出していきますので応援よろしくお願いします」とつづった。
最後には「p.s メンバーもごめんよ！やっぱ折れてた」とメッセージを送り、右足にギプスを巻いた写真を添えた。
この投稿には「絶対そこに体重かけないように気をつけて」「無理のないようにしてね」などのエールが続々と寄せられた。
【写真】「無理のないように」…ギブス姿を公開したBOYS AND MEN・辻本達規
BOYS AND MENは同日、公式サイトを通じて辻本が公演中に右かかとを骨折したと発表し、辻本はXで「ごめんなさい!!折れました!!」と投稿した。
続けて「非常に残念ではありますが、もう折れてしまったのでこの骨折を少しでも意味のあるものに変えていけるように頑張ります」と意気込みを示し、「できる限り元気なパフォーマンスで存在意義を見出していきますので応援よろしくお願いします」とつづった。
最後には「p.s メンバーもごめんよ！やっぱ折れてた」とメッセージを送り、右足にギプスを巻いた写真を添えた。
この投稿には「絶対そこに体重かけないように気をつけて」「無理のないようにしてね」などのエールが続々と寄せられた。