ALL iN FAZEが、ニューEP『Kingdom Fall』を本日12月17日に配信リリースした。

（関連：Fujii Kaze、Vaundy、Ado、YOASOBI、back number、SUPER BEAVER……2026年、大規模公演で加速する音楽シーン）

今作は“原点回帰”をテーマに掲げ、EDMバンドとしての出発点から、ラウドロックやロックの要素を取り入れながら進化してきた彼らが、その歩みを振り返り、“自分たちを形づくってきたすべてを一つの作品に再構築する”という意思のもと楽曲を制作した。

リード曲「Addiction」は、強さの裏に潜む弱さや痛み、依存、そしてそれでも誰かを想ってしまう人間的な衝動を描いた楽曲。タイトなサウンドが、感情の振れ幅を鮮明に浮かび上がらせている。

さらに、ワンマンライブに向けて書き下ろした「Turmoil」、3年前のワンマンライブのタイトルを冠し、今回のEPに合わせてアップデートされた「Sleeping in a Wonderland(Reimagined)」、メンバーが上京直後に制作を始めながらも“考えすぎて止まってしまった”まま眠っていた曲を完成へと導いた「Overthinking(feat. Jesse Sliger)」、次のステージへ向かう彼らの決意が込められた「Kingdom Fall(Re:Mastered)」と、バンドの歩みと繋がりを象徴する楽曲群が収録されている。

なおALL iN FAZEは、12月18日に結成8周年を迎え、同月20日に原宿RUIDOにてワンマンライブ『Kingdom Fall』を開催。現在、イープラスにてチケット販売中だ。

・ALL iN FAZE MAKOTO（Vo） コメント

今回のEPでは、あらためてALL iN FAZEの原点に立ち返り、自分たちがどこから来て、今どこに立っているのかを再確認しながら制作しました。EDMから始まり、ラウドやロックへと広がってきたサウンドの変遷を無理に整理するのはなく、“全部ひっくるめて自分たち”という感覚で作品に落とし込んでいます。一曲ごとに、これまで歩んできた道や当時抱えていた気持ちが紐づいていて、EP全体で聴くことでALL iN FAZEというバンドの輪郭がよりはっきりと見える、そんな作品になったと思います。力強さとキャッチーさ、その両方がしっかり息づいているので、全曲通して味わっていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）