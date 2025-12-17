JR四国は12月16日、年末年始期間の指定席の予約状況を発表しました。

12月15日現在の期間中（12月26日～1月4日）の指定席提供席数は約20万3千席で前年比105.9%、このうち予約席数は7万3千席で、前年比102.1%となっています。予約率は36.1%で、前年の37.5%を下回っています。

【写真を見る】【年末年始の指定席予約状況】JR四国特急列車 下りは30日 上りは1月3日に予約集中 特急「しおかぜ」・「南風」指定席は拡大へ

予約のピークは下りが12月30日（火）、上りが1月3日（土）です。

四国～本州間の直通列車は

列車別では、四国～本州間の直通列車の予約率が43.5%で、特に寝台特急「サンライズ瀬戸」は95.2%と高い予約率を示しています。「しおかぜ」と「南風」は下りでは12月27日から12月30日、上りでは1月2日から1月4日に予約が集中しています。

JR四国では、混雑が予想される年末年始に向けて、12月27日から1月4日の期間に特急「しおかぜ」・「南風」の指定席を例年よりさらに拡大します。自由席車両は混雑が予想されるため、指定席の早期予約を呼びかけています。

また、混雑時間帯・列車を避けた利用や、インターネット列車予約（e5489）の利用も案内しています。最新の空席状況は「JRサイバーステーション」で確認できます。