»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¾Þ¡¡¶âÈ±¡õ´ã¶À¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¡¡Á¾ÁÄÉã¤Ï¸µÂçÅýÎÎ¡¢Éã¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¡Ä4»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿38ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎJOY¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥æ¡¼¥¸¡£¶âÈ±¤Ç´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î¥æ¡¼¥¸¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òX¤Ç¾Ò²ð¡£2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤Ã¤Ã!!!! ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»Å»ö¤â²ÈÄí¤âÎ¾Î©¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¥æ¡¼¥¸¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤Ï¡¢¸µ¥É¥ß¥Ë¥«ÂçÅýÎÎ¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥°¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤µ¤ó(µýÇ¯71)¤Ç¡¢Éã¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥´¡¼¥É¥ó¡£¥æ¡¼¥¸¤Ï2014Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·4»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë¡£16Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯(Åö»þ29ºÐ)¤Ç¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¾Þ¤È¥¤¥¯¥á¥ó ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¤¥ä¡¼¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£