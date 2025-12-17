¡Ö¤¨¡¢¥Þ¥¸!?¡×¡Öµã¤¤½¤¦¡×àÄ¶»ê¶áµ÷Î¥á¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦à¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡õ½÷Í¥áÍè½Õ¸ø³«±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×
¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖåºÎï¡×23ºÐ2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡23ºÐ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È23ºÐ½÷Í¥¤¬àÄ¶»ê¶áµ÷Î¥á¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤(23)¤È½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ(23)¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Íè½Õ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡×¸ø¼°X¡£
¡¡¡Ö¡ØËÍ¤é¤Î²Î¤Ï»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤¤¤Ä¤«¸À¤Ã¤¿¡½¡ÙÆó¿Í¤À¤«¤éºî¤ì¤¿¤â¤Î¡¢Æó¿Í¤Ë¤·¤«°ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦¤Î·Á¡×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ½¹ð¤Ç¤¹¤Ç¤Ëµã¤¤½¤¦¡¢¡¢¡×¡ÖÆ»»Þ¤¯¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢¤á¤ë¤ë¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÎø¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¨¡¢¥Þ¥¸¡ª¡©Æ»»Þ½ÙÍ¤¡ßÀ¸¸«°¦ÎÜ¡×¡Ö·¯²Î¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥Ã¥ÈËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤ß¤Ã¤Á¡¼¤È¤á¤ë¤ëåºÎï¡×¡ÖÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤«¤â¤¦µã¤±¤ë ¸¶ºîÆÉ¤ßÊÖ¤½¤¦ ¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤¢¤ï¤»¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£