¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¤È¤ó½Á¡Ù6Ç¯Ï¢Â³¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É»°¤ÄÀ±¤Ëµ±¤¯µþ³äË£¡ÖµÀ±à¤µ¡µÌÚ¡×¤Îº´¡¹ÌÚ¹À¤µ¤ó¡Ö¤È¤ó½Á¤ÏÌîºÚ¡×¡¡ÃíÌÜ¤Î1°Ì¤È¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥×¥é¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤È¤ó½Á¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤Î°ìÎ®ÎÁÍý¿Í¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó½Á¤ÏÌîºÚ¡×¡ÖÆÚ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¡ÀìÌçÅ¹¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤É¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÁÊªÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¡Ö¤È¤ó½Á¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤ä¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤É12¼ïÎà¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¶ñºà¤ÎËþÂÅÙ ¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ £¶ñºà¤ÎÌ£ ¤½Á¤ÎÌ£ ¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¡£³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ë¤Ï¡¢6Ç¯Ï¢Â³¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É»°¤ÄÀ±¤Ëµ±¤¯¡ÖµÀ±à¤µ¡µÌÚ¡×¤Îº´¡¹ÌÚ¹À¤µ¤ó¤È¡¢12Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ÖÏ·¾¾¡¡´îÂ¿Àî¡×¤Î´îÂ¿ÀîÃ£¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¡£¼Â¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤¬»ÔÈÎ¤Î¤È¤ó½Á¤ò¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ð¤ê¡Ö¤È¤ó½Á¤ÏÌîºÚ¡×¤À¤È¸À¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¹á¤ê¤¬¹¥¤ß¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÚ¤Î¤¦¤ÞÌ£¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤½¤¦¤Ç¡¢½Ð½Á¤È¤¦¤Þ¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¤È¤ó½Á¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡Û¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬»Â¿·¡¡¥×¥í¤âÇ§¤á¤ë¤È¤ó½Á¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¸ÄÀÇÉ
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡ØÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ì£Á¹½Á ÆÚ½Á¡Ù¡Ê4¿©¡¡ÀÇ¹þ450±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥×¤Î¤È¤ó½Á¤Ï¡¢ÊÆÌ£Á¹¤Î¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¤¦¤ÞÌ£¤ËÀ¸Õª¤ÇÌ£¤Î¥¥ì¤¬Â¤µ¤ì¤¿°û¤ßË°¤¤Ê¤¤°ìÇÕ¡£
¡¡¤·¤«¤â12¼ïÎà¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢¶ñºà¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É½¾Íè¤Î¤È¤ó½Á¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¸ÄÀÇÉ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¥¢¥ê¡£¿·¤·¤¤¤È¤ó½Á¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡ÖÍÎ¿©¤Î¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤Ê¬¡×¡ÊÀ¶¿å¥¢¥Ê¡Ë¤È¿·Á¯¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤È¡¢º¬ºÚ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡Û¡Ö¶ñºà¤ÎËþÂÅÙ¡×1°Ì¡¡¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¤È¤ó½Á¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢°°¾¾¿©ÉÊ¤Î¡ØÂÞÆþÀ¸¤ß¤½¤º¤¤ ¤È¤ó½Á4¿©¡Ù¡ÊÀÇ¹þ559±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡ÖÀ¸¤ß¤½¤º¤¤¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÍÌ¾¤Ê°°¾¾¿©ÉÊ¤ÎÂÞÆþ¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¤È¤ó½Á¤Ç¡¢¡Ö¶ñºà¤ÎËþÂÅÙ¡×ÉôÌç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤ÏÂç¤Ö¤ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿7¼ïÎà¤Î¶ñºà¡£¤µ¤é¤Ëº¬ºÚ¤Î´Å¤ß¤ÈÆÚÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤È¤ó½Á¤é¤·¤¤¶ñºà¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÈ´·²¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤ËËþÂ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥×¥í¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤È¤«¤éÌîºÚ¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê´îÂ¿Àî¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ö¤é¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¿®½£»º¤Î¹ç¤ï¤»Ì£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÊÊ¤Î¾¯¤Ê¤¤¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò±é½Ð¡£º¬ºÚ¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡¢¤È¤ó½Á¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú3°Ì¡Û¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö½Á¤ÎÌ£¡×¤Ç2´§¡¡¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤»¨Ì£¤¬¥×¥í¤òÌ¥Î»
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢¿À½£°ìÌ£Á¹¤Î¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡ª¡ª ¤È¤ó½Á ¥«¥Ã¥×¡Ù¡ÊÀÇ¹þ114±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö½Á¤ÎÌ£¡×¤Ç¤â1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÎ®¤Î¥×¥í¤òÎº¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤»¨Ì£¤ò»Ä¤·¤¿½Á¤ÎÌ£¡£¤¦¤ÞÌ£¤òÇ»½Ì¤·¤¿ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÆÃÀ½Ì£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ý¡¼¥¯¤äÌîºÚ¥¨¥¥¹¤òÀäÌ¯¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¼êºî¤ê´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö»¨Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÆ¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¹¥¤¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¡£Ì£¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥¹¥Ñ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡¢Ì£Á¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÄìÎÏ¤ò¤ß¤»¤¿°ìÉÊ¤À¡£
¡Ú2°Ì¡Û¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×£±°Ì¡¡¸å¤ò°ú¤¯¤¦¤ÞÌ£¤ÎÍ¾±¤¤Ë¡¢¥×¥í¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤ó½Á¡×
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡Ø¤¿¤Ã¤×¤ê7¼ï¤Î¶ñºà¤È¤ó½Á¡Ù¡ÊÀÇ¹þ180±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÂç¤Ö¤ê¤Î¶ñºà¤¬7¼ïÎà¤âÆþ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤È¤ó½Á¤¬¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Ç£±°Ì¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¸üÀÚ¤êÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬Ì£Á¹¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤â¡Ö¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¸å¤ò°ú¤¯¤¦¤ÞÌ£¤ÎÍ¾±¤¤¬°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃÄ§¤Î°Û¤Ê¤ë3¼ïÎà¤ÎÌ£Á¹¤òÀäÌ¯¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢Ê£»¨¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌîºÚ¤È¥Ý¡¼¥¯¤Î¥¨¥¥¹¤òìÔÂô¤Ë»È¤¤¡¢¤È¤ó½Á¤é¤·¤¤¥³¥¯¤â¥×¥é¥¹¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¡¼¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ë¡×¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤ó½Á¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤¢¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ú1°Ì¡Û¥ß¥·¥å¥é¥ó»°¤ÄÀ±ÎÁÍý¿Í¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¤ÈÀä»¿¡¡°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë²¦Æ»¤ÎÌ£¤ï¤¤
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢°°¾¾¿©ÉÊ¤Î¡Ø¥«¥Ã¥×À¸¤ß¤½¤º¤¤ ¤È¤ó½Á¡Ù¡ÊÀÇ¹þ203±ß ¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¶ñºà¤ÎÌ£¡×£±°Ì¡¢¡Ö½Á¤ÎÌ£¡×¤â²¦Æ»¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç10ÅÀËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡É¾²Á¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì£Á¹¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥¯¥¨¥¥¹¤È¥Ó¡¼¥Õ¥¨¥¥¹¤ÎÎÏ¶¯¤¤¤¦¤ÞÌ£¡£¹ñ»º¤ÎÆÚ¹ü¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥Ý¡¼¥¯¥¨¥¥¹¤ÏÆÚÆù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥¯¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾¯ÎÌ¤Îµí¹üÍ³Íè¥¨¥¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤Ë±ü¹Ô¤¤È¸ü¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹á¤ê¤ÏËÜÅö¤Ë¤È¤ó½Á¡£¥³¥¯¤â¤¢¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¶ñºà¤ÎÌ£¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½Ð½Á¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢Ì£Á¹¤¬»Ù¤¨¤Æ¡¢°û¤ó¤À»þ¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¤È¤ó½Á¤¬Áí¹ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ã¤¤Î¤È¤ó½Á¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¡£Ä¾²Ð¤Ç·Ú¤¯¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¯ÄøÅÙ¤Ë¾Æ¤¤¤¿¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤ò¤È¤ó½Á¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¦¤ÞÌ£¤ä¥³¥¯¤¬Áý¤¹¤Î¤À¤½¤¦¡£°ìÅÙ¤ª»î¤·¤ò¡£
¡¡¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë²¹¤«¤¤°ìÇÕ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤È¤ó½Á¡×¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¶ñºà¤äÌ£Á¹¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¹¥¤ß¤ÎÌ£¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡¡¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë