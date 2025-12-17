来季ルーキーの横山翔亜 IMPRINTとマネジメント契約を締結「自分らしいプレーをお見せできるよう全力を尽くす」
株式会社IMPRINTは17日、女子プロゴルファーの横山翔亜（とあ）とマネジメント契約を結んだことを発表した。
【写真】横山翔亜がキャップを外したら…
2003年生まれの22歳。東京都出身ながら、13歳でオーストラリアに単身移住。14歳には米国に渡り、フロリダ州のIMGアカデミーに入校。ネバダ大ラスベガス校に進学し、今年5月に卒業した。11月に行われた日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストに合格してプロゴルファーに。ルーキーイヤーとなる来年は、下部ステップ・アップ・ツアーを主戦場にして戦っていく。以下、横山のコメントこのたび、私の挑戦や思いに共感してくださった株式会社IMPRINTの皆さまに、心より感謝申し上げます。これまで海外で学びながら多くの経験を積んできましたが、今年はいよいよ小さい頃からの夢であった「ツアー優勝」という大きな目標に向けて、本格的に挑戦していきます。支えてくださる方々への感謝の気持ちを忘れず、一試合一試合を大切に、自分らしいプレーをお見せできるよう全力を尽くしてまいります。これからも温かい応援のほど、よろしくお願いいたします。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
横山翔亜 プロフィール
