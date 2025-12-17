ルーキー・大久保柚季がステップ賞金女王戴冠「最高の一年になりました」【JLPGAアワード受賞者の声】
16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。22歳の新人・大久保柚季が『JLPGA ステップ・アップ・ツアー明治安田ステップ・ランキング第1位』に輝いた。
【アワード写真集】菅沼菜々のドレス姿がもはやアイドル
ルーキーイヤーは下部ステップ・アップ・ツアーが主戦場だった。序盤はなかなか結果を出せずにいたが、徐々にプロツアーに順応。「カストロールレディース」「山陰ご縁むす美レディース」で2戦連続優勝を達成した。終盤の「サロンパスレディス」でシーズン3勝目を挙げて、大激戦の賞金レースを制した。ランキングトップ2に入ったことで、来季のレギュラーツアー前半戦出場権を獲得。2026年は“女王”の看板を背負い、開幕戦から腕を振るう。【大久保柚季 受賞コメント】「このような素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思います。支えてくださる皆様、そして応援してくださる皆様に感謝を申し上げます。ルーキーイヤーでステップ・アップ・ツアー3勝という結果を残せて、最高の一年になりました。この受賞を糧に、来シーズンも精進してまいります」
