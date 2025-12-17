「そのままデビューして」 菅沼菜々がJLPGAアワードで“アイドル級ドレス姿”を披露
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。「JLPGAアワード2025」に出席した際のドレスショットを公開した。
【写真】まさに“アイドル級”！ 菅沼菜々のドレスルック
「JLPGAアワード2025」は、日本女子プロゴルフ協会の年間表彰式で、17日に都内で開催。女子トップゴルファーたちがシーズンを締めくくる場として、華やかなドレス姿で登場する恒例イベントとなっている。菅沼は投稿で「またここに帰って来れて、とても幸せでした」と、再び表彰式の場に立てた喜びを表現。さらに衣装について「今回も、大好きな乃木坂46さんの衣装を作ってる方にオーダーして、作って頂きました！」と明かし、人気アイドルグループ・乃木坂46の衣装を手がける制作者に依頼したことを報告した。「色々な衣装のパーツパーツなど私が好きな部分を切り取って作って下さり、ありがとうございました！」と、細部までこだわったドレスの制作に感謝をつづっている。最後には「また来年も帰って来れるように頑張ります」と、来季へ向けた意気込みをつづった。投稿された写真は3枚。ベージュの肩出しワンピースに身を包んだ菅沼の姿が収められており、スカート部分は3段に重なった大きなフリルが印象的なバルーンデザイン。足元にはキラキラと輝くヒールを合わせ、まさに“アイドル級”の華やかな装いだ。全身ショットは2枚公開され、1枚は少し下に目線を送りながら微笑む表情、もう1枚ではスカートを両手で広げ、ドレスのデザインを愛らしくアピールするポーズを披露。さらに自撮りショットでは、上目遣いのキュートな笑顔をアップし、可憐な魅力を存分に発揮している。この投稿にファンからは「アイドルまっしぐらだねー」「肩出しドレスナイス〜」「ゴルフ界の二刀流」「そのままデビューして下さい」といった称賛の声が相次いで寄せられた。競技での活躍はもちろん、表彰式で見せたアイドル級の可愛さでも注目を集めた菅沼。来年の同舞台でも再び輝く姿が見られることを期待したい。
