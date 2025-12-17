上野動物園「ご来園いただいてもご覧になれない可能性」 返還される「シャオシャオ」「レイレイ」巡り注意文掲載
恩賜上野動物園は17日、ホームページを更新。来年1月に中国へ返還されるジャイアントパンダ「シャオシャオ」「レイレイ」を巡る注意文を掲載した。
【写真】まもなくお別れ…中国に返還されるシャオシャオ
ホームページでは「ご注意： ジャイアントパンダ『シャオシャオ』と『レイレイ』の観覧は大変な混雑が見込まれます」と説明。「状況次第では、ご来園いただいてもご覧になれない可能性がございます」と呼び掛けた。
続けて「ご迷惑をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください」と理解を求めた。「シャオシャオ」と「レイレイ」を巡っては、東京都が来年1月下旬に中国へ返還することを発表している。
開園時間は午前9時半から午後5時。動物園のXによると、パンダの観覧待ち時間は17日午前10時半時点で、シャオシャオ、レイレイともに270分となり、その後、来園者多数のため、同10時45分に受付を終了した。
